Джонни Херберт: «Расселлу нужно постараться перевернуть ситуацию и восстановить влияние в «Мерседесе»

Расселлу нужно восстановить позиции лидера – считает Херберт.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт полагает, что Джорджу Расселлу нужно стремиться восстановить свои позиции в команде и постараться улучшить результаты в ближайших гонках.

Напарник Расселла Андреа Кими Антонелли выиграл две последние гонки и лидирует в общем зачете.

«Расселлу нужно постараться перевернуть ситуацию и восстановить влияние в команде. Кими же перспективный гонщик и у него, возможно, немного лучше взаимоотношения с Тото Вольффом . И Джордж, вероятно, все это чувствует.

Хотя порой такая ситуация может пойти на пользу. Расселл может подумать: «К черту все это. Я покажу на что способен и сокрушу твоего протеже». Порой такова реальность – и гонщику нужно брать на себя ответственность и самому исправлять ситуацию. Нужно упорно работать и стараться перевернуть ситуацию в свою сторону и избегать ошибок вроде той, что была допущена в Японии», – рассказал Херберт.

