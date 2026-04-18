Гюнтер Штайнер: «Полагаю, Ньюи сам не знает, зачем согласился стать руководителем «Астон Мартин»

Штайнер оценил работу Ньюи на посту руководителя «Астон Мартин».

Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что Эдриан Ньюи допустил ошибку, когда согласился стать боссом гоночной команды «Астон Мартин ».

При этом Ньюи быстро понял, что ему нужно сосредоточиться на технических вопросах, и новым руководителем «Астон Мартин» в ближайшем будущем должен стать Джонатан Уитли.

«Думаю, если вы спросите об этом Эдриана, он вам ответит, что сам не знает, зачем на это согласился. Не знаю, как это случилось, и хотел ли Эдриан становиться руководителем, но очевидно, что работа на этой должности не относится к числу его сильных сторон.

Ньюи очень хорош в том, что он умеет делать – в проектировании гоночных болидов. Да, в этом отношении сейчас дела у «Астон Мартин» идут не лучшим образом, но Ньюи сможет это исправить.

Думаю, что идея стать руководителем команды все-таки принадлежала Ньюи – при этом Эдриан не вполне понимал, чем должен заниматься руководитель команды. Так что долго он не продержался. И вся эта история показывает, что всегда нужно стараться использовать сильные стороны людей и не взваливать на них слишком многое», – рассказал Штайнер.

