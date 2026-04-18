Гюнтер Штайнер: «Полагаю, Ньюи сам не знает, зачем согласился стать руководителем «Астон Мартин»
Исполнительный директор «Тек 3» в MotoGP и бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что Эдриан Ньюи допустил ошибку, когда согласился стать боссом гоночной команды «Астон Мартин».
При этом Ньюи быстро понял, что ему нужно сосредоточиться на технических вопросах, и новым руководителем «Астон Мартин» в ближайшем будущем должен стать Джонатан Уитли.
«Думаю, если вы спросите об этом Эдриана, он вам ответит, что сам не знает, зачем на это согласился. Не знаю, как это случилось, и хотел ли Эдриан становиться руководителем, но очевидно, что работа на этой должности не относится к числу его сильных сторон.
Ньюи очень хорош в том, что он умеет делать – в проектировании гоночных болидов. Да, в этом отношении сейчас дела у «Астон Мартин» идут не лучшим образом, но Ньюи сможет это исправить.
Думаю, что идея стать руководителем команды все-таки принадлежала Ньюи – при этом Эдриан не вполне понимал, чем должен заниматься руководитель команды. Так что долго он не продержался. И вся эта история показывает, что всегда нужно стараться использовать сильные стороны людей и не взваливать на них слишком многое», – рассказал Штайнер.
