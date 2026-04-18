  • Дэвид Култхард о переходе Ламбьязе: «В «Ред Булл» теперь неизбежно будут возникать неловкие моменты»
Переход Ламбьязе в «Макларен» уже влияет на «Ред Булл» – считает Култхард.

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард уверен, что договоренность о переходе Джанпьеро Ламбьязе в «Макларен» уже сейчас начнет негативно влияет на работу команды «Ред Булл».

Ламбьязе должен присоединиться к «Макларену» по окончании сезона-2027, но Култхард уверен, что «Ред Булл» уже сейчас придется заметно ограничивать вовлеченность инженера Ферстаппена в работу над машиной.

«У Ламбьязе все еще есть действующий контракт с «Ред Булл». Который, судя по всему, он отработает до конца. При этом, в связи со сложившейся ситуацией, в «Ред Булл» неизбежно будут возникать неловкие моменты. Ламбьязе в конце года уже не сможет выйти из здания базы «Ред Булл» с ноутбуком, в котором будет куча данных о болиде.

То есть в какой-то момент им придется сказать Ламбьязе, что он уже не сможет продолжать работать над развитием машины, не будет участвовать в дискуссиях о вариантах развития в 2027 году и далее. Все это неловко и создаст массу трудностей.

Я и сам оказывался в похожей ситуации, будучи гонщиком. В конце 1995 года я уже подписал контракт и собирался переходить в «Макларен», но при этом мне нужно было нормально проводить оставшиеся гоночные уик-энды в составе «Уильямса».

При этом мне было уже запрещено заходить в некоторые отделы на базе «Уильямса», по понятным причинам, ведь я переходил в другую команду. И это начинало разрушать отношения в команде и негативно сказывалось на результатах.

Так что я уверен, в «Макларене» будут надеяться на то, что в «Ред Булл» пораньше отпустят Ламбьязе, освободят от обязанностей выполнять условия контракта, а сами смогут сэкономить на его зарплате. С другой стороны, зачем им делать что-то подобное и тем самым усиливать конкурентов? Так что это сложный вопрос», – рассказал Култхард.

