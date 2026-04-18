Экипаж Ферстаппена потеряет три позиции на старте четвертого этапа NLS

Экипаж Ферстаппена получил штраф перед стартом NLS4.

Макс Ферстаппен и его напарник Лукас Ауэр из команды «Винвард» (выступают на «Мерседесе » AMG GT 3) получили штраф в виде потери трех позиций на старте четвертого этапа Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг »).

По ходу квалификации Ауэр попытался пройти «Порше» под №941, что привело к контакту и развороту второго. Судьи признали пилота «Мерседеса» виновным в инциденте.

Таким образом, Ферстаппен и Ауэр начнут гонку с 9-го места. Заезд стартует в 18:30 по московскому времени.

