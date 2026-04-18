Макс Ферстаппен об участии в гонке на «Нордшляйфе»: «Сказали Келли, что мне это нужно»

Ферстаппен рассказал о реакции Келли Пике на его участие в новой гонке.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен поделился подробностями относительно того, как его подруга Келли Пике отреагировала на решение снова участвовать в гонке на «Нюрбургринге ».

Ферстаппен готовится к участию в четвертом этапе сезона Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг»), в квалификации его экипаж занял 6-е место, но затем был оштрафован еще на 3 позиции.

При этом Келли, по словам Макса, изначально думала, что с отменой гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии четырехкратный чемпион сможет чуть больше времени провести дома.

«Да, конечно, такие вещи я обсуждаю и дома, с семьей. И в этом смысле у меня пока все идет хорошо.

Келли мне сказала: «Ой, получается, у тебя отменили две гонки». На что я ответил: «Да, это так, но…в этот уик-энд у меня все равно запланировано участие в другой гонке».

Она посмотрела на меня и спросила: «А тебе точно обязательно туда ехать?». А я ответил, что да, мне это нужно. В любом случае, я смогу все компенсировать (смеется)», – рассказал Ферстаппен.

