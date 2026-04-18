Дориан Пен участвует в тестах «Мерседеса» в Сильверстоуне

Пен впервые села за руль болида «Мерседеса».

Гонщица программы «Мерседеса» Дориан Пен, которая проводит текущий сезон в чемпионате по гонкам на выносливость ELMS, появилась за рулем болида «Ф-1» на трассе «Сильверстоун ».

Пен принимает участие в TPC (тестах на машинах прошлых лет), где ездит на болиде 2021 года – W12.

«Момент, о котором Дориан Пен всегда мечтала. Она стала первой женщиной за рулем болида «Мерседеса» из «Ф-1», – написала команда в соцсетях.

