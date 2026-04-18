Джордж Расселл: «Если бы начал заниматься картингом сейчас, то не думаю, что у меня получилось бы оказаться в «Ф-1»
Расселл считает, что стать пилотом «Ф-1» теперь сложнее.
Пилот «Мерседеса» ответил на вопрос, нужно ли быть миллионером, чтобы попасть в «Формулу-1».
«К сожалению, в сегодняшних условиях, думаю, да. Мой отец потратил все наши сбережения на мою карьеру. Он продал бизнес и за 12 лет в целом вложил около миллиона фунтов стерлингов – это крупная сумма.
Если бы я начал заниматься картингом сейчас, то не думаю, что у меня получилось бы оказаться здесь. Картинг невероятно дорогой. В картинге некоторые тратят столько, сколько «Мерседес» потратил на мое участие в GP3 [нынешняя «Формула-3»].
Сомневаюсь, что некоторые из сегодняшних топовых пилотов смогли бы попасть в «Ф-1», если бы начали свой путь сегодня», – сказал Расселл.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: BBC Sport
дальше слабее скорее всего станут. не будет таких как Шумахер, Алонсо, которые на старых картах и шинах катали и в более сложных условиях отбирались.
поэтому лучшее поколение гонщиков за историю катается сейчас.
поэтому лучшее поколение гонщиков за историю катается сейчас.
Велика вероятность, что лучшее поколение гонщиков даже до картов не добралось из-за их дороговизны
Велика вероятность, что лучшее поколение гонщиков даже до картов не добралось из-за их дороговизны
ты про меня что-ли?)
Так вообще то можно вообще про всех сказать. Кто знает, может в какой глухой деревне суперталант формулы 1 или там футбола или баскетбола. Очень многие таланты даже не догадываются о том, что у них талант.
