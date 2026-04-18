Джордж Расселл: «Если бы начал заниматься картингом сейчас, то не думаю, что у меня получилось бы оказаться в «Ф-1»

Расселл считает, что стать пилотом «Ф-1» теперь сложнее.

Пилот «Мерседеса » ответил на вопрос, нужно ли быть миллионером, чтобы попасть в «Формулу-1».

«К сожалению, в сегодняшних условиях, думаю, да. Мой отец потратил все наши сбережения на мою карьеру. Он продал бизнес и за 12 лет в целом вложил около миллиона фунтов стерлингов – это крупная сумма.

Если бы я начал заниматься картингом сейчас, то не думаю, что у меня получилось бы оказаться здесь. Картинг невероятно дорогой. В картинге некоторые тратят столько, сколько «Мерседес» потратил на мое участие в GP3 [нынешняя «Формула-3»].

Сомневаюсь, что некоторые из сегодняшних топовых пилотов смогли бы попасть в «Ф-1», если бы начали свой путь сегодня», – сказал Расселл .

