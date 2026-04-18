Экипаж Ферстаппена занял 6-е место в квалификации к NLS4

Ферстаппен начнет 6-м первую квалификационную гонку на «Нюрбургринге».

Макс Ферстаппен и его напарник Лукас Ауэр из команды «Винвард» (выступают на «Мерседесе » AMG GT 3) квалифицировались на 6-й позиции в рамках четвертого этапа Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг»).

Сама гонка пройдет в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что в эти выходные проходят так называемые квалификационные заезды перед «24 часами Нюрбургринга » в виде четвертого и пятого этапа NLS, что считается репетицией грядущего марафона.

Макс Ферстаппен об опасности гонок на «Нордшляйфе»: «Я в курсе – меня это не пугает. Мне это нравится»

