Экипаж Ферстаппена занял 6-е место в квалификации к NLS4
Ферстаппен начнет 6-м первую квалификационную гонку на «Нюрбургринге».
Макс Ферстаппен и его напарник Лукас Ауэр из команды «Винвард» (выступают на «Мерседесе» AMG GT3) квалифицировались на 6-й позиции в рамках четвертого этапа Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS; серия по гонкам на выносливость на трассе «Нюрбургринг»).
Сама гонка пройдет в 18:30 по московскому времени.
Напомним, что в эти выходные проходят так называемые квалификационные заезды перед «24 часами Нюрбургринга» в виде четвертого и пятого этапа NLS, что считается репетицией грядущего марафона.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
