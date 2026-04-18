3

Оливер Бермэн: «Хэмилтон сохраняет невероятную мотивацию после того упущенного титула в 2021-м»

Бермэн поделился мнением о Хэмилтоне.

Пилот «Хааса» оценил Льюиса Хэмилтона как одного из лучших гонщиков современной «Ф-1».

«Он очень классный. Льюис был одним из первых в Джидде [в 2024-м], кто написал мне и подошел после гонки. Думаю, это показывает его характер и искренность, а ведь мы, очевидно, находимся на совершенно разных стадиях карьеры.

Я только начинаю [путь в гонках] и очень мотивирован, хочу добиться как можно большего. Льюис многого достиг, и он все еще сохраняет невероятную мотивацию после того упущенного титула [в 2021-м].

Он самый успешный пилот в истории «Ф-1». Прежде всего, очень круто быть с ним на одной стартовой решетке, видеть, как он выступает на таком высоком уровне в таком возрасте – это очень мотивирует.

Видеть его стремление и тот факт, что он возвращается год за годом… Думаю, все согласятся, что он входит пятерку, в тройку лучших пилотов. Он очень особенный. Поддержка и любовь, которые он проявляет к молодому поколению, также демонстрируют его характер», – сказал Бермэн.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: F1 Oversteer
Особенно эту мотивацию в прошлом сезоне видно было. Да и в этом сезоне так же будет, если Мерседесу не забанят движок
"Но пора и честь знать", добавил Оливер
