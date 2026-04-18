Андреа Стелла о слухах про переход в «Феррари»: «Сезон глупостей» наступил раньше времени!»

Стелла высказался о слухах про свой уход из «Макларена».

Руководитель «Макларена» прокомментировал слухи о возможном переходе в «Феррари» в связи с будущим появлением в Уокинге Джанпьеро Ламбьязе.

«По правде говоря, некоторые последние слухи, включая те про астрономические зарплаты и мифические предварительные контракты, вызвали у меня улыбку. Создается впечатление, что «сезон глупостей», который обычно начинается перед летом, наступил раньше времени!

Я к такому уже вполне привык и воспринимаю все это с улыбкой. Выглядит так, будто какой-то завистливый кондитер попытался испортить приготовление хорошего десерта в кондитерской «Макларен». Однако мы прекрасно знаем, как отличить качественные ингредиенты от отравленного печенья», – сказал Стелла.

Стелла подписал предварительный контракт с «Феррари» (Джеки Мартенс)

Стелла не рассматривает возможность ухода из «Макларена» (Motorsport Italy)



