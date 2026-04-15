Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Всегда сомневался в Ваше, но надо честно посмотреть на колоссальный камбэк «Ред Булл» в 2025-м»
Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Альберс проанализировал работу технического директора «Ред Булл» Пьера Ваше на фоне неудовлетворительного старта команды в 2026-м.
«Я всегда сомневался в Ваше. На ранних этапах доминирования была техническая команда высочайшего уровня – Эдриан Ньюи, Роб Маршалл, Ваше и некоторые другие. Вместе они создали доминирующую машину. Это доминирование, усиленное фактором Макса [Ферстаппена], становилось почти болезненным.
[В 2024-м] ты в какой-то момент начал задумываться: точно ли Ваше – подходящий человек? Но надо честно посмотреть на прошлый год. Колоссальный камбэк случился под управлением Ваше. Это показывает, какого он уровня специалист.
Лорану [Мекьесу] нужно заново создавать команду, и вопрос простой: сколько времени это займет? Самое важное – чтобы пресса дала передышку. Не стоит давить, нужно предоставить шанс снова расти.
И не будем забывать, что в Майами все команды привезут огромные обновления. Интересно, что случится. Может, уже в Майами все будет совершенно по-другому», – отметил эксперт в подкасте De Telegraaf.
Хотя вон несмотря на многолетний опыт у Эдриана в астоне что-то не пошло, чего уж хотеть от Ваше.....