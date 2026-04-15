Оскар Пиастри: «Уверен, «Макларен» уже в этом сезоне вернется к регулярной борьбе за победы»

Пиастри верит в перспективы «Макларена».

Пилот «Макларена » Оскар Пиастри рассказал о том, что верит в прогресс команды по ходу сезона и ее способность навязать «Мерседесу » борьбу за победы.

«Я уверен в нашей команде – уверен в том, что «Макларен» уже в этом сезоне вернется к регулярной борьбе за победы. На третьем этапе сезона на «Сузуке», хоть к концу заезда отставание [от победителя гонки] оказалось заметным, мы все равно смогли превзойти первоначальные ожидания. И смогли бы побороться за победу, если бы на трассе не появилась машина безопасности.

Да, впереди команду ждет много работы, если мы хотим, чтобы «Макларен» вновь на регулярной основе боролся за победы. Тем не менее, все зависит именно от нас – сможем ли мы превзойти «Мерседес» в работе над улучшением болида по ходу сезона и обогнать соперников в развитии.

Эта команда уже доказывала, что способна перевернуть ситуацию по ходу сезона. При этом сейчас стартовые позиции команды выше, чем в предыдущих подобных случаях – например, в 2024 году. Я полностью доверяю команде и верю, что мы сделаем все возможное, чтобы достичь цели», – рассказал Пиастри.

