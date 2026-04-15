Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Ферстаппен, как Феттель в 2014-м, не может показать свой талант после смены регламента»

Зурер заявил, что Ферстаппен идет по пути Феттеля после смены регламента.

Бывший гонщик «Формулы-1» Марк Зурер считает, что неудачи пилота «Ред Булл » Макса Ферстаппена в 2026 году напоминают выступления Себастьяна Феттеля в 2014-м.

«Абсолютно такая же ситуация, он просто говорит: «В чем смысл? Я больше не могу использовать свои навыки». Похоже на то, что происходит с Максом Ферстаппеном сегодня, который был лучшим за рулем болидов с граунд-эффектом. Ему удавалось получить огромное преимущество в быстрых поворотах, потому что хватало смелости завозить лишнюю скорость – он понимал, что с более высокой скоростью и прижимной силы будет больше.

У Макса Ферстаппена получалось так делать, в то время как напарники сильно отставали. Теперь он больше не может это делать. Он в одной лодке с Себастьяном Феттелем – не может показать свой талант после смены регламента.

Нельзя забывать, что Себастьян Феттель стал чемпионом мира с выдувным диффузором. А потом появились гибриды, новые правила, и преимущество исчезло. Себастьян Феттель просто использовал [старые правила] лучше, чем любой другой гонщик. Он гениально умел въезжать в поворот и практически сразу нажимать на газ. Ни у кого не получалось действовать настолько идеально.

А с новым регламентом преимущество испарилось. Более того, ему не нравились новые правила. Все эти гибриды ему не подходили. Я бы сказал, что сегодняшний Себастьян Феттель, который выступает за зеленые технологии, полюбил бы гибриды. Но тогда это было слишком рано для него», – поделился рассуждениями Зурер в интервью Formel1.de.

