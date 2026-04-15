Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»

Элканн заявил о решимости «Феррари» добиться успеха в 2026-м.

Президент «Феррари » Джон Элканн поделился мыслями об ожиданиях от команды «Формулы-1».

«Мы в Скудерии «Феррари» знаем, что гонки – это также обучение и прогресс. После сезона, который не оправдал наших амбиций, в 2026 году мы начали новый чемпионат с новыми правилами. Мы подошли к нему с единством и целеустремленностью, сосредоточившись на том, чтобы стать сильнее», – заявил менеджер.

Элканн также вспомнил чемпионство итальянцев в WEC в прошлом году:

«8 ноября стало моментом чистой радости для нас и для болельщиков по всему миру. Спустя 50 лет после последнего титула в гонках на выносливость «Феррари» выиграла титулы в зачете конструкторов и гонщиков.

Мы также увидели третью подряд победу в Ле-Мане – это еще одна невероятная веха в нашей истории».

