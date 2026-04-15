  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»
3

Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»

Элканн заявил о решимости «Феррари» добиться успеха в 2026-м.

Президент «Феррари» Джон Элканн поделился мыслями об ожиданиях от команды «Формулы-1».

«Мы в Скудерии «Феррари» знаем, что гонки – это также обучение и прогресс. После сезона, который не оправдал наших амбиций, в 2026 году мы начали новый чемпионат с новыми правилами. Мы подошли к нему с единством и целеустремленностью, сосредоточившись на том, чтобы стать сильнее», – заявил менеджер.

Элканн также вспомнил чемпионство итальянцев в WEC в прошлом году:

«8 ноября стало моментом чистой радости для нас и для болельщиков по всему миру. Спустя 50 лет после последнего титула в гонках на выносливость «Феррари» выиграла титулы в зачете конструкторов и гонщиков.

Мы также увидели третью подряд победу в Ле-Мане – это еще одна невероятная веха в нашей истории».

Леклер отказался от «звериных» квал «Ф-1». И нанял личных инженеров ради «гоночных шахмат»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Джон Элканн
logoФормула-1
logo24 часа Ле-Мана
logoWEC
logoФеррари
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Каждый год можно эту новость копипастить. Только год менять.
Не ждал от Феррари самовоз в этом сезоне, но ждал намеки на борьбу за чемп, увы, дали только фичу со стартами и какой то борьбой первую треть гонки и то могут отобрать, по итогу глобально ничего не поменялось, жаль конечно что из четырех топ команд уже Макларен смог, красные всё в ожидании...
а вот и классика подъехала
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
