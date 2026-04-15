  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Лиам Лоусон: «Выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида – «Рейсинг Буллз» удалось очки в каждой гонке сезона»
2

Лиам Лоусон: «Выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида – «Рейсинг Буллз» удалось очки в каждой гонке сезона»

Лоусон доволен стартом сезона.

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон подвел итоги стартового отрезка сезона, отметив, что команда может быть довольна текущими результатами.

Лоусону и Линдбладу на двоих удалось заработать 14 очков, что позволяет «Рейсинг Буллз» занимать 7-е место в Кубке конструкторов.

«С учетом того, как прошли предсезонные тесты и как мы оценивали свою скорость, старт сезона в Мельбурне получился весьма позитивным. Мы выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида.

Пока нам удалось заработать очки в каждой гонке этого сезона, хотя текущие возможности машины не позволяют уверенно находиться в топ-10. И я думаю, что если наша машина станет быстрее, то мы станем выступать еще лучше.

Причем в этом сезоне, как ожидается, по ходу чемпионата обновления болида будут более значительными, чем обычно. И, надеюсь, что новинки будут появляться и чаще обычного. На данном этапе сезона основное внимание команды сосредоточено именно на этом», – рассказал Лоусон.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autoracer.it
logoФормула-1
logoРейсинг Буллз
logoЛиам Лоусон
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Редакция Sports.ru, моё почтение.
Удалось очки👍🏻
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
Рекомендуем