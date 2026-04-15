Джордж Расселл: «Буду очень рад, если однажды гонки «Формулы-1» вернутся на «Нюрбургринг»

Расселл хотел бы возвращения «Ф-1» на «Нюрбургринг».

Пилот «Мерседеса » Джордж Расселл поделился впечатлениями от выступления на трассе «Нюрбургринг». Именно там прошли совместные тесты «Мерседеса» и «Пирелли », в рамках которых команды «Ф-1» помогают итальянской компании с разработкой новых составов резины.

«Мне очень нравится «Нюрбургринг», и я получил большое удовольствие от возможности погоняться на этой трассе. У меня на счету есть и пара кругов по «Нордшляйфе», и мне чрезвычайно понравился этот опыт.

Это действительно самая настоящая трасса старой школы. И я был бы рад, если бы гонки «Формулы-1» однажды вернулись на «Нюрбургринг». Хотя понятно, что сейчас в календаре «Ф-1» нет даже Гран-при Германии. И особенно учитывая то, что мы представляем «Мерседес», было бы здорово, если бы «Нюрбургринг » вернулся в календарь чемпионата», – рассказал Расселл.

