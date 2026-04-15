Арвид Линдблад: «Было бы здорово стать чемпионом «Ф-1» к 2031 году»
Линдблад нацелен на титул в ближайшие пять лет.
Гонщик «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад сообщил, чего собирается достичь в следующие пять лет в «Формуле-1».
«Хороший вопрос. На многие вещи я не могу повлиять, но у меня есть мечта: стать чемпионом мира. Неважно, когда я этого достигну, но было бы здорово сделать это к 2031 году», – отметил Арвид.
Арвид Линдблад: «Хэмилтон – пример для подражания, восхищаюсь характером Маркеса»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: La Gazzetta dello Sport
