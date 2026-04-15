Руководитель «Рейсинг Буллз»: «У нашей машины нет ярко выраженных слабых сторон. Нужно просто больше прижимной силы»

В «Рейсинг Буллз» готовят обновления болида на ближайшие этапы.

Руководитель «Рейсинг Буллз » Алан Пермейн рассказал о том, что команда готовит два пакета обновлений болида на ближайшие этапы в Северной Америке – Майами и Монреале.

«На Гран-при Бахрейна у команды было запланировано достаточно важное обновление болида, которое теперь, очевидно, появится на этапе в Майами. Еще одно обновление запланировано на гонку в Монреале, так что два пакета обновлений будут подготовлены очень скоро.

Однако оба пакета обновлений мы точно не сможем привезти сразу в Майами. Мы не сможем подготовить запланированные на гонку в Монреале обновления раньше срока. Так что ситуация довольно странная – мы подготовим новые детали, а потом почти сразу же снова будем менять детали на нашем болиде. Но только так можно было адаптировать график обновлений под нынешний вид календаря чемпионата.

В целом команда хорошо поработала в этом сезоне. Наша машина очень неплохо смотрелась в Мельбурне. На двух других этапах мы были не так быстры, но при этом смогли заработать очки во всех трех гонках, и в том числе в спринте.

При этом обновления болиды должны помочь нам приблизиться к конкурентам в борьбе за места в середине пелотона – а в этой группе «Рейсинг Буллз» сейчас находится чуть ближе к последним позициям.

В целом наша машина работает очень неплохо – у нее, как кажется, нет ярко выраженных слабых сторон. Нам просто нужно больше прижимной силы», – рассказал Пермейн.

