Бернд Майлендер дал совет Ферстаппену: «На «Нюрбургринге» главное – оставаться на трассе и слишком сильно рисковать»

Майлендер рад участию Ферстаппена в гонке «24 часа Нюрбургринга».

Пилот автомобиля безопасности в «Формуле-1» Бернд Майлендер рассказал о том, что рад росту популярности гонки «24 часа Нюрбургринга» и участию в ней Макса Ферстаппена .

Майлендер в прошлом сам неоднократно выступал в этом соревновании, и выиграл заезд в 2000 году.

«Я слежу за всеми его выступлениями на «Нюрбургринге». Здорово, что чемпион «Формулы-1» решил принять участие в 24-часовой гонке. Это отличная новость для нашего спорта, болельщиков и чемпионата.

Я сам несколько раз пытался выиграть эту гонку. Дважды я был очень близок, один раз вообще разбился в тот момент, когда лидировал в заезде. И только в 2000 году все сложилось, и мы смогли победить.

Какой совет я бы назвал самым важным? Ну, в 2000 году у нас была превосходная команда и превосходная машина, но на каждом брифинге звучала одна и та же мысль: гонщики должны взаимодействовать как команда. Если вы знаете, что у вас хорошая машина и у вас есть скорость – подумайте о том, чтобы просто добраться до финиша. Не нужно идти на излишний риск.

Главное – оставаться на трассе. Самое важное, чему мне самому пришлось учиться – это умению действовать в трафике. И не нужно слишком сильно атаковать, особенно по внутренней траектории. За последние 30 лет мы неоднократно видели, как самые быстрые машины не доезжали до финиша, если пилоты слишком сильно рисковали.

В 2000 году в нашем экипаже тоже был один гонщик, который любил сильно рискнуть. И нам приходилось сдерживать его, говоря: «Эй, действует аккуратнее. Мы на поуле, но чтобы выиграть эту гонку не обязательно входить в первый поворот лидером».

Это невероятно длинная гонка. И если ты не закончишь лидером первый круг – ничего страшного, можно выйти на первое место на 50-м круге, например. Потому что у тебя всегда будет такой шанс, если ты не разобьешь машину», – рассказал Майлендер.

