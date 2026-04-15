Стефано Доменикали: «Ф-1» в фантастическом состоянии. В противном случае регламент-2026 предстал бы в совершенно ином свете»

Доменикали поведал о фантастическом состоянии «Ф-1».

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о реакции на технические и моторные правила 2026 года.

«Чемпионат, «Формула-1 » в фантастическом, выдающемся состоянии. Мы никогда не были в таком невероятном положении. В противном случае нынешняя ситуация предстала бы в совершенно ином свете, возникли бы большие вопросы, большие сомнения.

Важно помнить, почему мы вместе – вся экосистема – поменяли регламент. Нельзя забывать, что спорт не управляется одним органом: есть ФИА , есть мы, есть команды. Правила такие, потому что пять лет назад, которые ощущаются как 50, производители считали, что единственный способ двигаться вперед и сохранять вовлеченность в автоспорт – сосредоточиться на соотношении 50 на 50 между электрификацией и двигателем внутреннего сгорания.

Такой была стартовая точка. Вот почему сегодня мы обсуждаем правила, технические аспекты, которые нужно улучшить – так случается, когда внедряется нечто совершенно новое. Но это новое потому, что раньше никогда не было такого большого скачка», – заявил Доменикали.

