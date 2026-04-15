Арвид Линдблад: «Хэмилтон – пример для подражания, восхищаюсь характером Маркеса»
Гонщик «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о кумирах в спорте.
«Я восхищаюсь некоторыми чемпионами, хотя никогда не хотел стать кем-то еще.
Пример для подражания – безусловно, Льюис Хэмилтон, который дебютировал на высочайшем уровне в год, когда я родился, и выиграл столько титулов, когда я только начал заниматься автоспортом.
Кроме того, я испытываю невероятное уважение к Майклу Джордану, Кобе Брайанту, а также к Марку Маркесу – я восхищаюсь его характером. Он готов на большой риск ради победы», – заявил британец.
Линдблад поделился мыслями о борьбе с Хэмилтоном в Австралии:
«Это был особенный момент: я исполнил свою мечту, поскольку оказался в «Ф-1» и сражался с Льюисом.
Должен поблагодарить «Рейсинг Буллз» за эту возможность. Мне повезло представлять команду, которая привыкла развивать молодых гонщиков и помогает им реализовать свой талант».
Арвид также прокомментировал сравнения с Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем:
«Я испытываю гордость. Они, как и я, прошли через Академию «Ред Булл» и достигли невероятных результатов – по четыре титула.
Но такие сравнения не делают меня быстрее. Мне нельзя витать в облаках – нужно сосредоточиться на развитии. Впереди большой путь».
