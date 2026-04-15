Арвид Линдблад: «Хэмилтон – пример для подражания, восхищаюсь характером Маркеса»

Линдблад признался, что восхищается Хэмилтоном и Маркесом.

Гонщик «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад рассказал о кумирах в спорте.

«Я восхищаюсь некоторыми чемпионами, хотя никогда не хотел стать кем-то еще.

Пример для подражания – безусловно, Льюис Хэмилтон , который дебютировал на высочайшем уровне в год, когда я родился, и выиграл столько титулов, когда я только начал заниматься автоспортом.

Кроме того, я испытываю невероятное уважение к Майклу Джордану, Кобе Брайанту, а также к Марку Маркесу – я восхищаюсь его характером. Он готов на большой риск ради победы», – заявил британец.

Линдблад поделился мыслями о борьбе с Хэмилтоном в Австралии :

«Это был особенный момент: я исполнил свою мечту, поскольку оказался в «Ф-1» и сражался с Льюисом.

Должен поблагодарить «Рейсинг Буллз» за эту возможность. Мне повезло представлять команду, которая привыкла развивать молодых гонщиков и помогает им реализовать свой талант».

Арвид также прокомментировал сравнения с Максом Ферстаппеном и Себастьяном Феттелем:

«Я испытываю гордость. Они, как и я, прошли через Академию «Ред Булл » и достигли невероятных результатов – по четыре титула.

Но такие сравнения не делают меня быстрее. Мне нельзя витать в облаках – нужно сосредоточиться на развитии. Впереди большой путь».

