  • Жан Тодт о скандальной победе Шумахера в Австрии-2002: «Баррикелло не захотел выполнять договоренность, что создало неловкую ситуацию»
Жан Тодт о скандальной победе Шумахера в Австрии-2002: «Баррикелло не захотел выполнять договоренность, что создало неловкую ситуацию»

Тодт высказался о скандальной победе Шумахера в 2002 году.

Бывший руководитель «Феррари» и экс-президент ФИА Жан Тодт поделился воспоминаниями о ставшем скандальным финише Гран-при Австрии в 2002 году.

Рубенс Баррикелло уверенно лидировал в гонке, однако ему поступил приказ из боксов замедлиться и пропустить на первое место Михаэля Шумахера. Бразилец долго противился приказу и в итоге демонстративно пропустил Шумахера лишь на последнем круге – буквально за несколько метров до финишной черты.

По словам Тодта, тактика команды была оговорена заранее, и Баррикелло знал о возможной необходимости пропустить Шумахера еще до начала заезда.

При этом основной причиной Тодт назвал стремление команды обезопасить позиции Шумахера – на момент Гран-при Австрии в чемпионате состоялось пять гонок (при системе начисления очков 10-6-4-3-2-1). Михаэль выиграл четыре из них, и еще раз финишировал третьим. Его ближайший преследователь Хуан-Пабло Монтойя в тех гонках трижды финишировал вторым, и еще по разу занимал четвертое и пятое место, а разница в общем зачете составляла 21 очко.

«Худшим кошмаром всегда был страх поражения. Мы так много раз проигрывали все в последней гонке. Вероятно, в некоторых сезонах нам не стоило так осторожничать, но командная дисциплина говорила нам о том, что в какой-то момент сезона приоритет нужно было отдавать только одному пилоту.

В той гонке мы заранее обо всем договорились – что если к моменту финального пит-стопа Рубенс будет опережать Михаэля, то пропустит его вперед. Справедливо это было или нет, но все участники дали свое согласие, и мы обо всем договорились.

Да, в ретроспективе то решение, возможно, было ошибочным. Но в тот момент это могло быть и не так. В любом случае, с этой договоренностью изначально согласились все стороны, и все обо всем знали.

Рубенс же не захотел выполнять эти договоренности. Что в итоге создало крайне неловкую ситуацию. Должен сказать, что Рубенс не лучшим образом справился в той ситуации и поставил команду в неловкое положение.

Неловко было всем, в том числе Михаэлю. Обычно я не вмешивался в ситуацию и не выходил на связь по радио, инженеры и Росс Браун прекрасно справлялись сами. Но в тот раз мне пришлось вмешаться и напомнить о том, что все было оговорено.

Это было частью моей работы, как лидера команды. И одной из обязанностей было тушить вот такие пожары. Потому что если в команде где-то возник огонь, его нужно потушить. Иначе пламя распространится. Да, потом мы оказались под огнем критики, но это был лишь дым. Но лучше, когда на вас нападают после дубля, чем после схода», – рассказал Тодт.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Formula Passion
Это был лишний момент, отрыв был большой, машина была хороша, а соперники изучались с резиной. Монти хоть и взял 7 поулов за сезон, но в гонках ни разу не претендовал на победу. Годом ранее размен позициями на финише в той же Австрии был уместен, Шумахер с Култхардом шли вровень, а в 2002 ненужная перестраховка.
Шумахер отдал победу в Инди, а на Нюрбурге спокойно ехал позади, так что в итоге Барик (как бы я его не любил) зря навел страстей. в итоге тот сезон у него был лучшим по победам.
Было бы интересно ещё узнать мнение другой стороны (Барика) о том, как и о чём они там тогда договорились. А то выставил бразильца злодеем, который на 2й (или 3й?!) сезон выступления за Феррари вдруг забыл, что он второй номер в команде и заупрямился.
И это они называют спортом.
Скажи это Култхарду в 1998
Когда в футболе, игрок идёт бить пенальти, это тоже заранее оговаривается и никто не возмущается, что лучший игрок команды (в данном матче), должен бить.
Главное победа в игре/гонке
Как бы то ни было, Барик тогда устроил цирк на ровном месте. Принципиальность надо было включать, когда подписывал новый контракт незадолго до этого, где по слухам, даже пункт запрещающий критику команды был.
Тем более в том же году ему должок вернули.
В те годы люто ненавидела Феррари именно за такие моменты.
