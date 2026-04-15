Джонни Херберт: «В «Уильямсе» дали Сайнсу множество обещаний, которые не были выполнены»

Херберт понимает разочарование Сайнса на старте сезона.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт поделился мнением о карьерных перспективах Карлоса Сайнса, учитывая не лучший старт «Уильямса» в новом сезоне.

«В «Уильямсе» дали Сайнсу множество обещаний, которые в итоге не были выполнены. Так что его разочарование объяснимо. Дела у «Уильямса» [в прошлом сезоне] шли очень хорошо, и столь резкий спад в этом году вызывает удивление, особенно учитывая несколько ошибок в расчетах, которые были допущены.

У болида «Уильямса» много лишнего веса, а это ключевой фактор, влияющий на скорость машины. А также этот ключевой фактор на настрой людей, которые не смогли спроектировать машину, достаточно близко соответствующую показателям минимально допустимого веса.

На данном этапе карьеры Сайнса он прямо сейчас не видит позитивного выхода из ситуации. Хотя он всегда был гонщиком, который делал свою работу на высоком уровне – вам просто нужно было предоставить ему соответствующую машину», – рассказал Херберт.

Источник: Formula Passion
Так Сайнс и не особо поверил им, раз подписал контракт всего на 2 года
