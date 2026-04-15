Найджел Мэнселл: «Хэмилтон снова заряжен на борьбу и воспрял духом»

Мэнселл ждет хороший сезон от Хэмилтона.

Чемпион «Формулы-1» 1992 года Найджел Мэнселл поделился впечатлениями от первых гонок нового сезона и о сложившемся в чемпионате положении.

«Льюис Хэмилтон снова заряжен на борьбу. Его карьера уже сложилась блистательным образом, и то, что он продолжает делать – это фантастика.

Видно, что Льюис воспрял духом. И в «Феррари» потрясающе поработали этой зимой. Они готовы бороться за самые высокие места, хотя лидером остается «Мерседес», да и «Макларен» совсем рядом.

Мне кажется, что изменение регламента пошло чемпионату на пользу. И я полагаю, что к моменту этапа на «Сильверстоуне» борьба в пелотоне станет чрезвычайно плотной. Лично я надеюсь, что мы будем видеть гонки, на победы в которых будут претендовать 6-7 гонщиков. Это было бы здорово.

Что касается ситуации в «Мерседесе», то Джордж Расселл отличный гонщик – просто порой все складывается так, а не иначе. Иногда тебе везет, а иногда нет. В любом случае сезон длинный, и главное для пилота сохранять предельную концентрацию.

Никогда не забуду, как в 1992 году [мой напарник] Рикардо Патрезе думал, что мой болид особенный [и лучше, чем у напарника]. Но в итоге на этапе в Сан-Паулу перед квалификацией мы поменялись болидами – я уговорил сэра Фрэнка [Уильямса] и Патрика [Хэда], ведь я был на две секунды быстрее напарника. В итоге, оказавшись за рулем болида своего напарника, я с первых же кругов оказался быстрее него на полторы секунды. Суть в том, что гонщик должен проявить свой авторитет. Хотя понятно, что Кими Антонелли еще очень молод, но уже проделал отличную работу. Так что за этой борьбой будет очень интересно наблюдать», – рассказал Мэнселл.

Парадокс Ферстаппена: на самом деле он не нужен «Мерседесу» и другим топ-командам «Ф-1»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
За победу в чемпионате вряд ли будет бороться Льюис и Феррари. Но вот 3-4 место в чемпионате, Хэмилтону взять по силу
