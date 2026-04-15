Стефано Доменикали: «К Ферстаппену необходимо прислушиваться. Мы много раз разговаривали с Максом, я понимаю его комментарии»

Доменикали заявил о значимости мнения Ферстаппена.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о главном критике нового регламента – лидере «Ред Булл » Максе Ферстаппене .

«Я веду очень открытые обсуждения с пилотами, и они знают, что я ценю их мнение. Я хочу, чтобы они были вовлечены.

Но, разумеется, есть и своего рода игра. Поговорите с теми гонщиками, которые находятся на вершине – они всегда очень довольны, когда побеждают. Другие пилоты могут быть разочарованы, в том числе потому, что они любят другой пилотаж, и я очень это уважаю.

И я сказал им: «Послушайте, ребята, нельзя забывать о том, что мы занимаемся этим, потому что вместе принимали правильные решения. Надо уважать спорт, который предоставил всем нам невероятную возможность расти, зарабатывать большие деньги, развиваться как личность в мире. Может, другие виды спорта вам нравятся больше, но они не могут дать вам этого».

С Максом мы разговаривали много-много раз. Поэтому я понимаю его комментарии, а он понимает общую картину. Даже сегодня он был на встрече, на которой был рад делиться предложениями. Так что я не хочу попадать в эту ловушку и создавать антагонизм – это не в моем стиле. Я смотрю на ситуацию иначе.

Мы вместе. Он лучший пилот, чемпион мира, многократный чемпион, и, конечно, к нему необходимо прислушиваться. Но он в то же время понимает, что его слова имеют вес. И он должен ответственно относиться к этому, поскольку люди могут воспринять его высказывания неправильно. А такого мы не должны допускать.

Не знаю, есть ли такое выражение в Великобритании, но в Италии говорят, что у соседа трава зеленее. Иногда оказываешься на другой стороне и думаешь: «О, боже ты мой, на самом деле это неправда». Так что нужно уважать то, чего мы достигли вместе, но также прислушиваться и быть открытыми друг к другу.

На мой взгляд, борьба очень и очень хорошая. И чем больше мы общаемся, тем лучше для нашего спорта. Ведь пилоты – жемчужина нашего спорта. Мы должны защищать эту жемчужину, а они должны защищать экосистему, в которой находятся», – заявил итальянец.

