Стефано Доменикали: «К Ферстаппену необходимо прислушиваться. Мы много раз разговаривали с Максом, я понимаю его комментарии»

Доменикали заявил о значимости мнения Ферстаппена.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали высказался о главном критике нового регламента – лидере «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Я веду очень открытые обсуждения с пилотами, и они знают, что я ценю их мнение. Я хочу, чтобы они были вовлечены.

Но, разумеется, есть и своего рода игра. Поговорите с теми гонщиками, которые находятся на вершине – они всегда очень довольны, когда побеждают. Другие пилоты могут быть разочарованы, в том числе потому, что они любят другой пилотаж, и я очень это уважаю.

И я сказал им: «Послушайте, ребята, нельзя забывать о том, что мы занимаемся этим, потому что вместе принимали правильные решения. Надо уважать спорт, который предоставил всем нам невероятную возможность расти, зарабатывать большие деньги, развиваться как личность в мире. Может, другие виды спорта вам нравятся больше, но они не могут дать вам этого».

С Максом мы разговаривали много-много раз. Поэтому я понимаю его комментарии, а он понимает общую картину. Даже сегодня он был на встрече, на которой был рад делиться предложениями. Так что я не хочу попадать в эту ловушку и создавать антагонизм – это не в моем стиле. Я смотрю на ситуацию иначе.

Мы вместе. Он лучший пилот, чемпион мира, многократный чемпион, и, конечно, к нему необходимо прислушиваться. Но он в то же время понимает, что его слова имеют вес. И он должен ответственно относиться к этому, поскольку люди могут воспринять его высказывания неправильно. А такого мы не должны допускать.

Не знаю, есть ли такое выражение в Великобритании, но в Италии говорят, что у соседа трава зеленее. Иногда оказываешься на другой стороне и думаешь: «О, боже ты мой, на самом деле это неправда». Так что нужно уважать то, чего мы достигли вместе, но также прислушиваться и быть открытыми друг к другу.

На мой взгляд, борьба очень и очень хорошая. И чем больше мы общаемся, тем лучше для нашего спорта. Ведь пилоты – жемчужина нашего спорта. Мы должны защищать эту жемчужину, а они должны защищать экосистему, в которой находятся», – заявил итальянец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport.com
Вот это хейтеры Ферста сейчас обделались после прочтения
Ответ sir_shir
Вот это хейтеры Ферста сейчас обделались после прочтения
Ваше мнение очень важно для нас.
Говорите, мы вас не слушаем.
Ответ Markoni
Ваше мнение очень важно для нас. Говорите, мы вас не слушаем.
Но комментируем?
