Джок Клиа: «Когда Феттель поливал матом Чарли Уайтинга, Себ сам себя подставил»

Клиа прокомментировал знаменитую ругань Феттеля в 2016-м.

Бывший главный инженер «Феррари» по производительности Джок Клиа вспомнил случай, когда Себастьян Феттель грубо высказался в адрес Чарли Уайтинга , занимавшего должность гоночного директора «Формулы-1».

На Гран-при Мексики 2016 года Феттель предложил Уайтингу «пойти ## ###». Позже Себастьян извинился перед Чарли и обратился с письмом к ФИА .

«Помните ту вспышку ярости со стороны Себа в адрес Чарли Уайтинга в Мексике? Когда он поливал матом Чарли Уайтинга.

Я тогда был спортивным менеджером в «Феррари », и мне пришлось вместе с пилотом идти к стюардам и объяснять, почему мы матерились.

На мой взгляд, это было неприемлемо. У меня прекрасные отношения с Себом, я испытываю к нему огромное уважение. Он напоминает Михаэля [Шумахера] – еще один приятный человек. Просто отличный парень.

Но в тот день он сам себя подставил, на мой взгляд. Так нельзя разговаривать с гоночным директором. Это одна из тех ценностей, к которым я очень серьезно отношусь и стараюсь привить всем своим гонщикам», – заявил Клиа на ютуб-канале Питера Уиндзора.

