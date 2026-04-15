Стефано Доменикали об «искусственных обгонах» в новой «Ф-1»: «У критиков короткая память»

Доменикали упрекнул критиков новой «Ф-1» в короткой памяти.

Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал мнение о том, что после смены регламента обгоны стали «искусственными».

«Полагаю, все мы согласимся, что критику определенных ситуаций необходимо учитывать. Особенно это касается квалификации, которую мы, пуристы, считаем тем моментом, когда пилот должен атаковать по полной, работать на пределе для болида и самого себя.

В последние недели мы над этим работаем вместе с командами и пилотами – разумеется, все это координирует ФИА . Мы стремимся понять, какие изменения можно внести, не сбившись с верного пути.

Я всегда считал ценными конструктивные обсуждения. Кто мне не нравится, так это люди, которые просто любят критиковать. Критика никому не поможет и окажет нулевое влияние. Я верю, что дискуссии, которые многие месяцы ведутся с ФИА, командами, а теперь все активнее с пилотами, движутся в правильном направлении.

Есть люди, которые жалуются, а есть те, кто в восторге. И, безусловно, больше тех, кто относится позитивно. Но, как и всегда, я прислушиваюсь ко всем. На мой взгляд, важно учитывать всю конструктивную критику.

Вернемся к вопросу обгонов. Кто-то говорит, что они искусственные. Но что значит слово «искусственные»? У людей короткая память: в турбоэру, в 1980-е, гонщики поднимали ногу с педали газа, использовали разные турбины, возникала разница в скорости. И приходилось экономить топливо, иначе ты не доехал бы до финиша. Пожалуй, у некоторых критиков короткая память», – заявил менеджер.

