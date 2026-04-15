  • Стефано Доменикали об «искусственных обгонах» в новой «Ф-1»: «У критиков короткая память»
Руководитель «Формулы-1» Стефано Доменикали прокомментировал мнение о том, что после смены регламента обгоны стали «искусственными».

«Полагаю, все мы согласимся, что критику определенных ситуаций необходимо учитывать. Особенно это касается квалификации, которую мы, пуристы, считаем тем моментом, когда пилот должен атаковать по полной, работать на пределе для болида и самого себя.

В последние недели мы над этим работаем вместе с командами и пилотами – разумеется, все это координирует ФИА. Мы стремимся понять, какие изменения можно внести, не сбившись с верного пути.

Я всегда считал ценными конструктивные обсуждения. Кто мне не нравится, так это люди, которые просто любят критиковать. Критика никому не поможет и окажет нулевое влияние. Я верю, что дискуссии, которые многие месяцы ведутся с ФИА, командами, а теперь все активнее с пилотами, движутся в правильном направлении.

Есть люди, которые жалуются, а есть те, кто в восторге. И, безусловно, больше тех, кто относится позитивно. Но, как и всегда, я прислушиваюсь ко всем. На мой взгляд, важно учитывать всю конструктивную критику.

Вернемся к вопросу обгонов. Кто-то говорит, что они искусственные. Но что значит слово «искусственные»? У людей короткая память: в турбоэру, в 1980-е, гонщики поднимали ногу с педали газа, использовали разные турбины, возникала разница в скорости. И приходилось экономить топливо, иначе ты не доехал бы до финиша. Пожалуй, у некоторых критиков короткая память», – заявил менеджер.

Как спасти интригу в «Ф-1»? «Ред Булл» обязан «похудеть», а «Феррари» – доделать хитрую новинку

ТВ-рейтинги новой «Ф-1» валятся везде, кроме Италии? Разбираемся

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: It.motorsport.com
Бла бла, я работаю на Либерти и защищаю корпоративные ценности. Мое личное мнение не имеет значения
> Я всегда считал ценными конструктивные обсуждения. Кто мне не нравится, так это люди, которые просто любят критиковать. Критика никому не поможет и окажет нулевое влияние.

Это по этому вы забегали как тараканы ночью по кухне. И рейтинги падают потому, что регламент удачный, а критиковать его не надо! Соленое это сладкое! Холодное это горячее! Не надо критиковать!

> : в турбоэру, в 1980-е, гонщики поднимали ногу с педали газа, использовали разные турбины, возникала разница в скорости.

Прямо походу гонки разные использовали, о чем он вообще, что за бред, видимо отсылка к тому, что 80 ые уже мало кто помнит, потому сказать можно, а вот в 80 ых...
> о чем он вообще, что за бред

Не уверен, но, может, это имеется в виду, типа как сейчас ситуация, когда «Феррари» стартует быстрее других. Или перевод кривоватый.
Доменикали и его методичка)) Сразу было понятно, что он будет защищать фэйковые обгоны
Сказочный #####, очнись Стефано, вы создали недоразумение!!!
Так никто не спорит, искусственность была, но сейчас она бросается в глаза
"да вы охх....фигели нас критиковать!! Нам нужен такой регламент, а вас никто не спрашивал!! Смотрите что дают и не вякайте!!"

Потом вздохнул и начал писать более политкорректную вещь...
Рекомендуем
Главные новости
Бывший гоночный директор «Ф-1» Виттих о Гран-при Абу-Даби 2021 года: «Маси сделали козлом отпущения, хотя он действовал в рамках полномочий»
вчера, 19:08
Финский гонщик Юха Миеттинен скончался после аварии в гонке NLS4 на «Нюрбургринге» – заезд отменен
вчера, 18:18
Джордж Расселл: «Перерыв в чемпионате поможет перезагрузиться»
вчера, 18:06
Гонка NLS4 на «Нюрбургринге» остановлена красными флагами и может быть отменена – причиной стала массовая авария
вчера, 17:09
Макс Ферстаппен: «Предпочел бы 5-й титул в «Ф-1». В Ле-Мане можно выступить и в 45 лет»
вчера, 16:34
Андреа Стелла: «Макларен» вдохновляется харизматичным лидерством Пиастри»
вчера, 16:05
Логан Сарджент об «Ф-1»: «У меня нет никакого желания участвовать в 24 гонках в год. Мне не нужно никому ничего доказывать»
вчера, 15:34
«Феррари» – самая дорогая команда «Ф-1». Ее стоимость оценивается в 7,1 миллиардов долларов (Planet F1)
вчера, 14:36
Гельмут Марко: «Боюсь, в этом году перевернуть ситуацию Ферстаппену не удастся»
вчера, 14:30
Макс Ферстаппен о новой гонке на «Нордшляфе»: «Мне нужно набираться опыта»
вчера, 13:48
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем