События приквела «11 друзей Оушена» пройдут во время Гран-при Монако-1962

Голливудская актриса Марго Робби сообщила, что события нового фильма, который станет приквелом «11 друзей Оушена», будут происходить на фоне Гран-при Монако 1962 года.

В картине снимутся Робби и Брэдли Купер, которые предположительно сыграют родителей Дэнни Оушена – героя Джорджа Клуни в оригинальном фильме 2001 года.

Лента, которая пока не получила название, должна выйти в 2027 году.

