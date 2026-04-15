Карун Чандок о потере Ламбьязе: «Ред Булл» нужно громкое подписание ради привлечения других сотрудников»

Чандок высказался об уходе ключевых людей из «Ред Булл».

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок предположил, что Джанпьеро Ламбьязе, гоночный директор Макса Ферстаппена в «Ред Булл», перетянет за собой других специалистов, когда уйдет в «Макларен ».

«Перед Лораном Мекьесом и владельцами «Ред Булл» в Австрии стоит серьезная задача: как это остановиться, как сделать свою команду привлекательной. Прямо сейчас нужно переманивать людей из «Мерседеса » – эта команда побеждает. Думаю, [«Ред Булл»] стоит беспокоиться о том, что хорошие сотрудники тянут за собой других хороших сотрудников.

Долго ли придется ждать, пока Джи-Пи не скажет другим 20 инженерам: «Знаете, в Уокинге очень приятно работать. Хотите перейти сюда?»

Скоро ли развалится ключевая группа людей? Мы так часто видели, как Эдриан Ньюи переходил из команды в команду и забирал с собой хороших специалистов. Та же история с Россом Брауном .

На мой взгляд, это серьезный повод для беспокойства для «Ред Булл». Команде нужно громкое подписание – не просто ради навыков этого человека, но и ради привлечения других сотрудников», – заключил эксперт в подкасте The F1 Show.

Ферстаппен теряет главного союзника в «Ред Булл» – гоночного инженера. Чем их пара так легендарна?