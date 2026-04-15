«Ральф часто несет чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Шумахера о «Ред Булл» и Максе
Ферстаппен-старший грубо отозвался о Ральфе Шумахере.
Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал статью с цитатами экс-коллеги по чемпионату Ральфа Шумахера о «Ред Булл» и лидере команды Максе Ферстаппене.
В частности, немец допустил, что «Ред Булл» не хватает экс-советника Гельмута Марко, а также предположил, что Макс останется в команде.
«Ральф часто несет чушь», – написал Йос.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: соцсети Йоса Ферстаппена
Не важно, что бы он ни нёс, факт остаётся фактом, команду покинуло очень много ключевых сотрудников, а кто пришёл? Лоран?