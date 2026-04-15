«Ральф часто несет чушь». Йос Ферстаппен отреагировал на слова Шумахера о «Ред Булл» и Максе

Ферстаппен-старший грубо отозвался о Ральфе Шумахере.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен прокомментировал статью с цитатами экс-коллеги по чемпионату Ральфа Шумахера о «Ред Булл» и лидере команды Максе Ферстаппене .

В частности, немец допустил, что «Ред Булл» не хватает экс-советника Гельмута Марко , а также предположил, что Макс останется в команде.

«Ральф часто несет чушь», – написал Йос.

Ральф Шумахер: «Перестройка «Ред Булл» займет от двух до трех лет. Уверен, команда справится»

Ральф Шумахер: «Если Ферстаппен оставит «Ред Булл» в нынешней ситуации, это можно будет считать бегством. Это не в характере Макса»