Сэм Берд: «Формула E» недалеко от «Ф-1» по уровню пилотов»

«Формула E» приблизилась к «Ф-1» по уровню пилотов, заявил Берд.

Гонщик «Формулы E» Сэм Берд заявил о существенном прогрессе электросерии за последнее десятилетие.

«Теперь чемпионат совершенно другой. Помните, какими были машины первого поколения? Приходилось менять их по ходу гонки. Каждому выделяли по два болида, хотя я был не против. Я считал, что замена машины на пит-стопе – это довольно весело.

Но посмотрите на мощность: тогда в гонке мы использовали 150 кВт. Сейчас – 300, вдвое больше. В квалификации 350 кВт и полный привод, а тогда было 200 кВт.

Сейчас у нас команды мирового уровня, гонщики мирового уровня. Совсем другая история. И тогда мы не были чемпионатом мира, как сейчас.

Если посмотреть на уровень пилотов «Формулы E», она недалеко от «Формулы-1», которую считают вершиной автоспорта. В «Формуле-1» самые громкие имена, и по делу – это лучшие пилоты в мире. Но если не считать семь или восемь топ-мест, я бы сказал, многие спортсмены из «Формулы E» смогли бы выступать в «Ф-1», – отметил британец на ютуб-канале Лукаса Стюарта.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
один Ваня Дорн чего чтоит💪
Стролл с большим трудом смог побить его рекорд в квалификация.
Ну и остальной выводок изгнанных или сбитых летчиков Ф1 и других чемпионатов
