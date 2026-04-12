Сэм Берд: «Формула E» недалеко от «Ф-1» по уровню пилотов»
Гонщик «Формулы E» Сэм Берд заявил о существенном прогрессе электросерии за последнее десятилетие.
«Теперь чемпионат совершенно другой. Помните, какими были машины первого поколения? Приходилось менять их по ходу гонки. Каждому выделяли по два болида, хотя я был не против. Я считал, что замена машины на пит-стопе – это довольно весело.
Но посмотрите на мощность: тогда в гонке мы использовали 150 кВт. Сейчас – 300, вдвое больше. В квалификации 350 кВт и полный привод, а тогда было 200 кВт.
Сейчас у нас команды мирового уровня, гонщики мирового уровня. Совсем другая история. И тогда мы не были чемпионатом мира, как сейчас.
Если посмотреть на уровень пилотов «Формулы E», она недалеко от «Формулы-1», которую считают вершиной автоспорта. В «Формуле-1» самые громкие имена, и по делу – это лучшие пилоты в мире. Но если не считать семь или восемь топ-мест, я бы сказал, многие спортсмены из «Формулы E» смогли бы выступать в «Ф-1», – отметил британец на ютуб-канале Лукаса Стюарта.
Стролл с большим трудом смог побить его рекорд в квалификация.
Ну и остальной выводок изгнанных или сбитых летчиков Ф1 и других чемпионатов