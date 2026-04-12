«У вас хребет дохлой семги». Нидерландский комментатор «Ф-1» о фанатах, бросающих гонки из-за регламента-2026

Мол сравнил с мертвой рыбой фанатов, отказывающихся от «Ф-1».

Нидерландский комментатор «Формулы-1» Олав Мол признался, что не воспринимает всерьез зрителей, которые заявляют, что больше не будут смотреть гонки из-за нового регламента.

Эксперт признал проблемы с правилами, но при этом подчеркнул, что они решаемые.

«Скажу так: людей, которые довольны регламентом, мало.

Там думали, что мы не узнаем [о понижении передач на прямых и суперклиппинге], но мы не тупые. Это большой бизнес, поэтому попытки скрыть подобное есть.

Если снизить [лимит на накопление электрической энергии] с девяти до шести мегаджоулей, это уже поможет. Болиды станут всего лишь на полторы секунды медленнее, но управление фундаментально изменится. Если будет решено, что это слишком серьезное изменение, всегда можно вернуться к семи или восьми мегаджоулям.

Люди забывают, что все поставлено на эти правила. Не то чтобы производители собрались несколько месяцев назад и решили: «Давайте создадим совершенно новую машину». Все было решено еще четыре года назад. Мотористы вроде «Ауди » и «Ред Булл » вложили миллиарды. Откатить все обратно – просто не вариант.

«Ф-1» есть и остается гонкой технологий. Порой я слышу, как фанаты говорят, что десятилетиями следили за этим спортом, но теперь отказываются, потому что больше не могут его смотреть. И я думаю: значит, у вас хребет дохлой семги.

В «Ф-1» огромный интеллектуальный потенциал. Решение найдется. Инструменты уже есть, просто надо их использовать. Убежден, что все наладится само собой», – заявил Мол.

Комментатор отметил главный плюс Гран-при в 2026-м – борьбу пилотов между собой:

«На мой взгляд, это фантастика. Именно такая непредсказуемость делает спорт интересным».

