«У вас хребет дохлой семги». Нидерландский комментатор «Ф-1» о фанатах, бросающих гонки из-за регламента-2026

Мол сравнил с мертвой рыбой фанатов, отказывающихся от «Ф-1».

Нидерландский комментатор «Формулы-1» Олав Мол признался, что не воспринимает всерьез зрителей, которые заявляют, что больше не будут смотреть гонки из-за нового регламента.

Эксперт признал проблемы с правилами, но при этом подчеркнул, что они решаемые.

«Скажу так: людей, которые довольны регламентом, мало.

Там думали, что мы не узнаем [о понижении передач на прямых и суперклиппинге], но мы не тупые. Это большой бизнес, поэтому попытки скрыть подобное есть.

Если снизить [лимит на накопление электрической энергии] с девяти до шести мегаджоулей, это уже поможет. Болиды станут всего лишь на полторы секунды медленнее, но управление фундаментально изменится. Если будет решено, что это слишком серьезное изменение, всегда можно вернуться к семи или восьми мегаджоулям.

Люди забывают, что все поставлено на эти правила. Не то чтобы производители собрались несколько месяцев назад и решили: «Давайте создадим совершенно новую машину». Все было решено еще четыре года назад. Мотористы вроде «Ауди» и «Ред Булл» вложили миллиарды. Откатить все обратно – просто не вариант.

«Ф-1» есть и остается гонкой технологий. Порой я слышу, как фанаты говорят, что десятилетиями следили за этим спортом, но теперь отказываются, потому что больше не могут его смотреть. И я думаю: значит, у вас хребет дохлой семги.

В «Ф-1» огромный интеллектуальный потенциал. Решение найдется. Инструменты уже есть, просто надо их использовать. Убежден, что все наладится само собой», – заявил Мол.

Комментатор отметил главный плюс Гран-при в 2026-м – борьбу пилотов между собой:

«На мой взгляд, это фантастика. Именно такая непредсказуемость делает спорт интересным».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Nl.motorsport.com
У него мозг дохлой сёмги. Жизнь коротка. Зачем людям тратить время на то, что им не нравится? Когда будут нормальные гонки, тогда и вернутся к просмотру
Скорее у владельцев Ф1, мозги дохлой сёмги
Ваша "Формула" уже давно не битва гладиаторов на арене, а шахматная партия на доске. Лет 25 уже и даже больше. Кто видел в конце восьмидесятых сражение Сенны и Проста, тот нынешнюю тягомотину смотреть не будет.
Да и не то чтобы это плохо, в шахматной партии есть свой шарм.
Но сейчас это уже больше похоже на шашки.
Тогда уж на "Чапаева"...
Потерпеть просит, сами понимаете. Вот-вот и все изменится. Надо просто немножко потерпеть
Странно, зачем терпеть, если не нравится? В чем смысл? Если фильм не нравится, я не буду досматривать до конца. Если книга плохая, не буду дочитывать. Я не Башмаков, я не зарабатываю этим на жизнь, чтобы делать вид, что все прекрасно. Кому хочется, пусть терпят.
> И я думаю: значит, у вас хребет дохлой семги.

Почему-то подумалось, что комментатор любит сюрстрёмминг, причём за запах.
Полторы секунды с круга это довольно оптимистичный прогноз
