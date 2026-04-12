Пилот «Ф-2» Дюрксен: «Цель в жизни – выступить во всех сериях: «Ф-1», «Формуле E», «Индикаре», WEC, GT, ралли и «Дакаре»
Гонщик «Формулы-2» и программы «Мерседеса» Йозуа Дюрксен поставил перед собой цель выступить во всех основных автоспортивных чемпионатах.
«Честно говоря, я пилот и люблю управлять любыми машинами. Моя цель в жизни – выступить во всех сериях.
Мне очень нравится пробовать что-то новое – новые команды, новые болиды, новые способы пилотажа, новые трассы. Я просто хочу испытать в автоспорте все.
Безусловно, возможности появятся, особенно теперь, когда будет машина четвертого поколения [«Формулы E»]. Это будет потрясающий болид, насколько я слышал, и скорость сильно вырастет.
Если говорить про категории, конечно, я хотел бы пилотировать в «Формуле-1», «Формуле E» и в «Индикаре». Хотелось бы посоревноваться в WEC, а также в GT и ралли. Также я хочу погоняться на «Дакаре». Я действительно хочу поуправлять всем», – заявил парагваец после тестов «Формулы E».
