Лиам Лоусон: «Рейсинг Буллз» не так уж быстры, но есть три финиша в очках»
Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон сообщил, что его коллектив извлекает максимум из не лучшей машины.
«Откровенно говоря, мы были не так уж быстры, но у нашей команды все равно три финиша в очках.
Когда появится по-настоящему быстрый болид, мы окажемся в куда более сильном положении. Если получится принимать решения так, как мы это делаем сейчас, будет интересно», – заявил новозеландец.
Лиам предположил, что апрельский перерыв пойдет команде на пользу:
«Думаю, да. Появится больше времени. Есть новинки, которые мы хотим привезти на следующие гонки, и у нас будет время все подготовить.
Также это позволит поработать над надежностью, как и многим другим соперникам».
После трех этапов 2026 года «Рейсинг Буллз» занимает седьмое место в Кубке конструкторов с 14 очками.