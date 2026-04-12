Лиам Лоусон: «Рейсинг Буллз» не так уж быстры, но есть три финиша в очках»

Лоусон считает успехом выступления «Рейсинг Буллз».

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон сообщил, что его коллектив извлекает максимум из не лучшей машины.

«Откровенно говоря, мы были не так уж быстры, но у нашей команды все равно три финиша в очках.

Когда появится по-настоящему быстрый болид, мы окажемся в куда более сильном положении. Если получится принимать решения так, как мы это делаем сейчас, будет интересно», – заявил новозеландец.

Лиам предположил, что апрельский перерыв пойдет команде на пользу:

«Думаю, да. Появится больше времени. Есть новинки, которые мы хотим привезти на следующие гонки, и у нас будет время все подготовить.

Также это позволит поработать над надежностью, как и многим другим соперникам».

После трех этапов 2026 года «Рейсинг Буллз » занимает седьмое место в Кубке конструкторов с 14 очками.

