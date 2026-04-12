  Алексей Попов о первых годах в эфире: «Безобразно. Тогда умудрялись ничего не показать, и комментарии такие же»
Алексей Попов о первых годах в эфире: «Безобразно. Тогда умудрялись ничего не показать, и комментарии такие же»

Попов не понимает, как можно пересматривать гонки 1990-х.

Комментатор Алексей Попов оценил первые годы работы на телевидении.

Журналист начал комментировать этапы «Формулы-1» с Гран-при Испании-1992. Тогда на гонку отправили Алексея Буркова, а Попов освещал заезды из московской студии вместе с Василием Кикнадзе.

«Как оцениваю первый эфир? Безобразно. Хочу сказать, мы все тогда работали безобразно – и годами еще.

Старые гонки есть в сети – есть энтузиасты, которые их отложили, все можно посмотреть. И я просто не понимаю, как это можно было смотреть.

Как с точки зрения показа: современный человек настолько привык к обилию информации, четкости и так далее, что там просто ничего не происходит. Они умудрялись не показать ничего. И точно такие же комментарии: люди говорят медленно, люди говорят какие-то банальности.

Теперь я понимаю, что стоило тебе ускориться, тебя на следующий день звали к руководству и говорили: «У нас так нельзя». Стоило в глубину копнуть: «Люди не поймут», и так далее. Были какие-то рамки, но это не оправдывает. Я смотрю и думаю: «Что же мы вареные все».

Жанр был повествовательный. Как передача: «А вот Бальзак в XVII веке». А там гонки идут. И сейчас со стороны это странно смотрится. Когда смотришь, хочется прямо себе [сказать]: «Давай, ты чего? Четче, жестче, быстрее, резче», – поделился воспоминаниями Попов.

Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»

Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Грибанов»
logoФормула-1
logoАлексей Попов
logoВасилий Кикнадзе
Гран-при Испании
Кикнадзе - уже не помню в Ф1 (давно это было!), а вот голос ровесника из ТВ, я запомнил тогда, хорошо.
(Позже и показали А.Попова).
По поводу "Безобразно. Хочу сказать, мы все тогда работали безобразно – и годами еще" - лично на мне тогда, это точно никак не отражалось - я уже был рад, просто смотреть Ф1 по ТВ.
Ну, там показы были, действительно, через танцы с бубном) ТВ-Центр, "Российские университеты"...
Да, Бурков раздражал. А вот Попов с Ческидовым слушались очень хорошо, даже лучше, чем сегодня с Фабричновой.
Да, смотрел записи, выложенные на трекерах энтузиастами. Попов конечно намного превосходил тогда своих партнёров по эфиру в плане знания предмета, а отношение к нему было такое снисходительное) А теперь уже сам регулярно мэтрит свысока.
образцовый Попов, как по мне - это в эпоху Шумахера и Хаккинена, условно с 99 и по 2003 где-то. один из факторов, почему я начал гонки смотреть в то время. и сегодня их можно пересматривать в тч благодаря комментариям Попова. быстро, четко и без лишнего мусора. топ-комментарий.
жаль сегодня он и близко не такой.
а 90-е да, стремновато сегодня слушать) ну это и логично, с нуля все делали
Заходите на обзор 76-го года, где Хант и Шин взорвали мир авто/мото спорта скандалами, девушками и победами: https://www.sports.ru/automoto/blogs/3397083.html
Помню как какой то комментатор крикнул, по моему на Гран При Испании 1992г., во время прогревочного круга, когда машины не спеша тронулись на него со стартовой решетки - СТАРТ!))
