Алексей Попов о первых годах в эфире: «Безобразно. Тогда умудрялись ничего не показать, и комментарии такие же»
Комментатор Алексей Попов оценил первые годы работы на телевидении.
Журналист начал комментировать этапы «Формулы-1» с Гран-при Испании-1992. Тогда на гонку отправили Алексея Буркова, а Попов освещал заезды из московской студии вместе с Василием Кикнадзе.
«Как оцениваю первый эфир? Безобразно. Хочу сказать, мы все тогда работали безобразно – и годами еще.
Старые гонки есть в сети – есть энтузиасты, которые их отложили, все можно посмотреть. И я просто не понимаю, как это можно было смотреть.
Как с точки зрения показа: современный человек настолько привык к обилию информации, четкости и так далее, что там просто ничего не происходит. Они умудрялись не показать ничего. И точно такие же комментарии: люди говорят медленно, люди говорят какие-то банальности.
Теперь я понимаю, что стоило тебе ускориться, тебя на следующий день звали к руководству и говорили: «У нас так нельзя». Стоило в глубину копнуть: «Люди не поймут», и так далее. Были какие-то рамки, но это не оправдывает. Я смотрю и думаю: «Что же мы вареные все».
Жанр был повествовательный. Как передача: «А вот Бальзак в XVII веке». А там гонки идут. И сейчас со стороны это странно смотрится. Когда смотришь, хочется прямо себе [сказать]: «Давай, ты чего? Четче, жестче, быстрее, резче», – поделился воспоминаниями Попов.
Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»
Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»
(Позже и показали А.Попова).
По поводу "Безобразно. Хочу сказать, мы все тогда работали безобразно – и годами еще" - лично на мне тогда, это точно никак не отражалось - я уже был рад, просто смотреть Ф1 по ТВ.
жаль сегодня он и близко не такой.
а 90-е да, стремновато сегодня слушать) ну это и логично, с нуля все делали