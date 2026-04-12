Алексей Попов о первых годах в эфире: «Безобразно. Тогда умудрялись ничего не показать, и комментарии такие же»

Попов не понимает, как можно пересматривать гонки 1990-х.

Комментатор Алексей Попов оценил первые годы работы на телевидении.

Журналист начал комментировать этапы «Формулы-1» с Гран-при Испании -1992. Тогда на гонку отправили Алексея Буркова, а Попов освещал заезды из московской студии вместе с Василием Кикнадзе.

«Как оцениваю первый эфир? Безобразно. Хочу сказать, мы все тогда работали безобразно – и годами еще.

Старые гонки есть в сети – есть энтузиасты, которые их отложили, все можно посмотреть. И я просто не понимаю, как это можно было смотреть.

Как с точки зрения показа: современный человек настолько привык к обилию информации, четкости и так далее, что там просто ничего не происходит. Они умудрялись не показать ничего. И точно такие же комментарии: люди говорят медленно, люди говорят какие-то банальности.

Теперь я понимаю, что стоило тебе ускориться, тебя на следующий день звали к руководству и говорили: «У нас так нельзя». Стоило в глубину копнуть: «Люди не поймут», и так далее. Были какие-то рамки, но это не оправдывает. Я смотрю и думаю: «Что же мы вареные все».

Жанр был повествовательный. Как передача: «А вот Бальзак в XVII веке». А там гонки идут. И сейчас со стороны это странно смотрится. Когда смотришь, хочется прямо себе [сказать]: «Давай, ты чего? Четче, жестче, быстрее, резче», – поделился воспоминаниями Попов.

Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»

Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»