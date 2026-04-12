Николас Томбасис: «ФИА не обсуждает полную переработку новых правил «Ф-1». Пациент не в реанимации»
Директор ФИА по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал обсуждения с командами «Ф-1» потенциальные изменения нового регламента.
«Мы не обсуждаем полную переработку правил. Мы считаем, что пациент не находится в реанимации, ему просто нужно есть пару яблок в день, необходимости в операции нет.
Есть проблемы – как с точки зрения управления новыми болидами, так и с точки зрения безопасности. И нам нужно обратить на это внимание. Не люблю тратить время на слова в духе: «Все в порядке, нам не нужно ничего делать». Ведь очевидно, что нам необходимо что-то предпринять.
В то же время я не хочу впадать в иную крайность и говорить, как все ужасно. Есть фанаты, которые довольны шоу. [В Японии] произошел инцидент по специфическим причинам – на которые нам нужно обратить внимание. И у нас есть пилоты, которые чувствуют, что некоторым аспектам правил требуются улучшения.
Шокирован ли я негативной реакцией на новый регламент? Не знаю, часто ли тебя похлопывают по плечу, если ты занимаешь должность директора или судьи. Их обычно критикуют, и мы достаточно взрослые, чтобы это понимать», – сказал Томбасис.
ТВ-рейтинги новой «Ф-1» валятся везде, кроме Италии? Разбираемся