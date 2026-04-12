Нико Росберг о новой «Ф-1»: «Пока есть борьба, фанаты будут наслаждаться шоу вне зависимости от технологий»

Росберг спокойно относится к проблемам «Ф-1» 2026 года.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о новом регламенте и реакции на него со стороны болельщиков.

«Разумеется, «Ф-1» стремится к тому, чтобы использовать наиболее актуальные технологии для общества, и эти силовые установки – пожалуй, самые эффективные в мире.

В данный момент много критики, поскольку, как было видно в последней гонке, пилотам приходится понижать передачи на прямых, и энергия от батареи отключается. Для зрителей это может быть немного странно, ведь ты должен жать газ в пол в болидах «Ф-1» – самых эффективных.

Но я спокойно к этому отношусь. Пока есть борьба – внутри команд, между командами – фанаты будут наслаждаться шоу вне зависимости от технологий. Надеюсь, «Феррари» воспользуется перерывом, чтобы сократить отставание, «Макларен» уже подобрался в последней гонке. И что за история: 19-летний Кими Антонелли, настоящий андердог, возглавляет чемпионат», – порассуждал немец.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Bloomberg
Ну вот как раз вопрос - можно ли назвать борьбой этот "обгон-содержащий продукт"...
Ответ Alexander Nikolaev
И в баках пальмовое масло
