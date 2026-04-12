Джек Дуэн: «Формула-1» – моя конечная цель. У меня все еще есть хороший шанс вернуться»
Резервный пилот «Хааса», выступающий в категории LMP2 в чемпионате ELMS, Джек Дуэн заявил, что все еще рассчитывает вернуться в «Формулу-1».
«Я определенно не исключаю вариант, что сосредоточусь на карьере в спорткарах. Там есть несколько прекрасных возможностей.
Но если говорить откровенно, «Формула-1» – моя конечная цель, и прямо сейчас у меня все еще есть хороший шанс [туда вернуться], а не просто какая-то надежда. У меня есть возможность пробиться обратно.
Однако если бы это было не так, то сконцентрироваться на спорткарах было бы неплохо – там можно построить отличную карьеру», – отметил Дуэн.
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport Week
