Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»

Попов объяснил, почему гибель Сенны стала шоком для автоспорта.

Комментатор Алексей Попов вспомнил о трагическом уик-энде Гран-при Сан-Марино 1994 года, когда погибли Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна .

«Я видел людей, которым было по 50-60 лет, и они тоже плакали в этот день, потому что рухнул какой-то мир. Я-то вообще не мог застать смертей в автоспорте – 12 лет не было. «Формула-1 » действительно становилась все более безопасной. И постепенно даже у тех, кто застал семидесятые, шестидесятые годы, атрофировалось это чувство с годами – они отвыкли от того, что кто-то может погибнуть.

Когда в субботу погиб Ратценбергер, это был шок. Но настоящий шок – то, что погиб Сенна. Дело не в том, что кто-то более ценен и чемпион мира, а другой не ценен, потому что это дебютант.

Но это команда «Симтек» – самоделкины. Парень – уже взрослый, 34 года, где он там гонялся? Может, сам не справился – бывает. Обидно, но сейчас еще 12 лет такого не будет. У всех была эта тяжесть, но она не изменила бы спорт, если бы не Сенна.

Проблема с Сенной не в том, что он был всемирно известный чемпион мира и так далее, а в том, что у него была совершенно мистическая аура, часть из которой он создал сам. Если со всем миром что-то произойдет, то последний, кто останется в живых, будет Сенна, понимаете?

Человек, который все время говорил про свою богоизбранность, причем прямым текстом, впадал в мистические состояния в Монако и привозил всем полторы секунды на круге. Он, кстати, совершал много ошибок – по нынешним временам. Но, опять же, не было ни симуляторов, ни компьютерных историй.

Никто не мог поверить, что Сенна может погибнуть, умереть, уйти – в гонке. И это произошло. Если даже он – последний, с кем это могло бы произойти – взял и погиб, надо что-то делать», – сказал Попов.

