Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»
Комментатор Алексей Попов вспомнил о трагическом уик-энде Гран-при Сан-Марино 1994 года, когда погибли Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна.
«Я видел людей, которым было по 50-60 лет, и они тоже плакали в этот день, потому что рухнул какой-то мир. Я-то вообще не мог застать смертей в автоспорте – 12 лет не было. «Формула-1» действительно становилась все более безопасной. И постепенно даже у тех, кто застал семидесятые, шестидесятые годы, атрофировалось это чувство с годами – они отвыкли от того, что кто-то может погибнуть.
Когда в субботу погиб Ратценбергер, это был шок. Но настоящий шок – то, что погиб Сенна. Дело не в том, что кто-то более ценен и чемпион мира, а другой не ценен, потому что это дебютант.
Но это команда «Симтек» – самоделкины. Парень – уже взрослый, 34 года, где он там гонялся? Может, сам не справился – бывает. Обидно, но сейчас еще 12 лет такого не будет. У всех была эта тяжесть, но она не изменила бы спорт, если бы не Сенна.
Проблема с Сенной не в том, что он был всемирно известный чемпион мира и так далее, а в том, что у него была совершенно мистическая аура, часть из которой он создал сам. Если со всем миром что-то произойдет, то последний, кто останется в живых, будет Сенна, понимаете?
Человек, который все время говорил про свою богоизбранность, причем прямым текстом, впадал в мистические состояния в Монако и привозил всем полторы секунды на круге. Он, кстати, совершал много ошибок – по нынешним временам. Но, опять же, не было ни симуляторов, ни компьютерных историй.
Никто не мог поверить, что Сенна может погибнуть, умереть, уйти – в гонке. И это произошло. Если даже он – последний, с кем это могло бы произойти – взял и погиб, надо что-то делать», – сказал Попов.
На Айртоне - именно я привык к Ф1 (ещё задолго до трансляций по ТВ - только по вечерним новостям и газетам/журналам). Человек дождя - это было одно из "обозначений" Айртона Сенны в СМИ.
И 1992 год (когда я просто воскликнул - наконец-то!!!!) помню.
И 1994 - включая и его поулы, подряд.
И фильм "Сенна" (не столь давний) - тоже конечно смотрел.
а еще я вырезал рекламу машин Рено из газеты СЭ, которую читал отец, когда мне еще было наплевать, что в ней написано, а на одном из таких обрезков внезапно оказалась статья "Сенна-Прост: Испытание на разрыв", и помню, я потом сильно жалел, что такой ценный материал почикал ножницами.