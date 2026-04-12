9

Алексей Попов о гибели Сенны: «У Айртона была мистическая аура: если со всем миром что-то произойдет, он последний, кто останется в живых. Никто не верил, что Сенна может умереть в гонке»

Попов объяснил, почему гибель Сенны стала шоком для автоспорта.

Комментатор Алексей Попов вспомнил о трагическом уик-энде Гран-при Сан-Марино 1994 года, когда погибли Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна.

«Я видел людей, которым было по 50-60 лет, и они тоже плакали в этот день, потому что рухнул какой-то мир. Я-то вообще не мог застать смертей в автоспорте – 12 лет не было. «Формула-1» действительно становилась все более безопасной. И постепенно даже у тех, кто застал семидесятые, шестидесятые годы, атрофировалось это чувство с годами – они отвыкли от того, что кто-то может погибнуть.

Когда в субботу погиб Ратценбергер, это был шок. Но настоящий шок – то, что погиб Сенна. Дело не в том, что кто-то более ценен и чемпион мира, а другой не ценен, потому что это дебютант.

Но это команда «Симтек» – самоделкины. Парень – уже взрослый, 34 года, где он там гонялся? Может, сам не справился – бывает. Обидно, но сейчас еще 12 лет такого не будет. У всех была эта тяжесть, но она не изменила бы спорт, если бы не Сенна.

Проблема с Сенной не в том, что он был всемирно известный чемпион мира и так далее, а в том, что у него была совершенно мистическая аура, часть из которой он создал сам. Если со всем миром что-то произойдет, то последний, кто останется в живых, будет Сенна, понимаете?

Человек, который все время говорил про свою богоизбранность, причем прямым текстом, впадал в мистические состояния в Монако и привозил всем полторы секунды на круге. Он, кстати, совершал много ошибок – по нынешним временам. Но, опять же, не было ни симуляторов, ни компьютерных историй.

Никто не мог поверить, что Сенна может погибнуть, умереть, уйти – в гонке. И это произошло. Если даже он – последний, с кем это могло бы произойти – взял и погиб, надо что-то делать», – сказал Попов.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Грибанов»
Аура сильно заезженное слово к месту и без, но, реально, если и применимо к кому либо из спортсменов, что он обладал харизмой и мистической аурой, то Сенна таким будет один из первых. Даже спустя почти 40 лет по документальным хроникам, кадрам, рассказам очевидцев это ощущается через экран
Ответ Ккк_1116498071
Одно слово - волшебник
Ответ Ккк_1116498071
Согласен с аурой - мне тоже это слово ... - не пользую я его.
На Айртоне - именно я привык к Ф1 (ещё задолго до трансляций по ТВ - только по вечерним новостям и газетам/журналам). Человек дождя - это было одно из "обозначений" Айртона Сенны в СМИ.
И 1992 год (когда я просто воскликнул - наконец-то!!!!) помню.
И 1994 - включая и его поулы, подряд.
И фильм "Сенна" (не столь давний) - тоже конечно смотрел.
Помню, когда он разбился, я так переживал, что мать с укоризной сказала: "Ты о смерти отца так не переживал".
Ответ Pertinax Gandi
значит, отец не был твоим кумиром. Я Сенну не застал действующим гонщиком, стал следить и смотреть во второй половине 1995, и смутно помню, какие у меня тогда были мысли, но я быстро понял, что Сенна - легенда Ф1.
а еще я вырезал рекламу машин Рено из газеты СЭ, которую читал отец, когда мне еще было наплевать, что в ней написано, а на одном из таких обрезков внезапно оказалась статья "Сенна-Прост: Испытание на разрыв", и помню, я потом сильно жалел, что такой ценный материал почикал ножницами.
Ответ Pertinax Gandi
32 года прошло, почти.., а было как вчера. Прямой эфир, он идет по коридорам, ещё в пиджаке и бейсболке, здоровается, кивает улыбается. Потом старт., и этот коварный поворот и страшный удар, на глазах миллионов зрителей. Шок. Действительно, как будто погиб близкий человек. Принял, и хорошо в этот день за помин души великого автогонщика.
Как бы то ни было, но только после его смерти были усилены кокпиты, улучшены краш-тесты, внедрена система защиты шеи HANS, перепроектированы трассы и зоны безопасности, установлены лимиты скорости на пит-лейн и т.д.
Сенна был моим кумиром в Ф1. Смотрела ночами все гонки, которые показывали по ТВ. Погиб он накануне моего 17 дня рождения. Я конечно была в шоке.
