Ральф Шумахер: «Перестройка «Ред Булл» займет от двух до трех лет. Уверен, команда справится»
Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер прокомментировал положение «Ред Булл» в сезоне-2026.
«В «Ред Булл» идет процесс перестройки, который, на мой взгляд, займет от двух до трех лет. Им необходимо хорошее чутье на таланты, когда дело доходит до подписания новых сотрудников и создания нового «Ред Булл».
Но я уверен, что «Ред Булл», будучи молодой динамичной командой, сможет провести такой перестройку второй раз. Им просто нужно сохранять терпение», – сказал Ральф.
Это из законов бытия.
Деньги у РБР всегда были, есть и наверняка будут ещё очень долго.