Ральф Шумахер: «Перестройка «Ред Булл» займет от двух до трех лет. Уверен, команда справится»

Ральф Шумахер высказался о трудностях «Ред Булл».

Бывший пилот «Ф-1» и эксперт немецкого Sky Ральф Шумахер прокомментировал положение «Ред Булл» в сезоне-2026.

«В «Ред Булл» идет процесс перестройки, который, на мой взгляд, займет от двух до трех лет. Им необходимо хорошее чутье на таланты, когда дело доходит до подписания новых сотрудников и создания нового «Ред Булл».

Но я уверен, что «Ред Булл», будучи молодой динамичной командой, сможет провести такой перестройку второй раз. Им просто нужно сохранять терпение», – сказал Ральф.

