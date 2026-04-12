Ральф Шумахер допустил переход Ферстаппена в «Макларен»: «Это бы означало, что идут переговоры о Пиастри в «Ред Булл»
Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
По мнению Шумахера, четырехкратный чемпион мира может отправиться в «Макларен» вслед за своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе.
«Возможно, он покинет «Ред Булл», потому что больше не верит в команду, и уйдет совсем. Ведь он бесконечно повторяет, насколько скучной считает «Формулу-1».
Или же перейдет в «Макларен» вместе со своим инженером. Это бы означало, что идут переговоры о переходе Оскара Пиастри в «Ред Булл» – такое мы уже слышали. Думаю, между двумя сторонами будут какие-то обсуждения.
Джанпьеро Ламбьязе всегда говорил: «Я остаюсь с Максом, а Макс – со мной». Похоже, ситуация поменялась. На мой взгляд, Макс будет искать новые ориентиры для себя в следующем году.
Нельзя забывать и о том, что опция выхода, существование которой отрицали, похоже, есть. И все выглядит так, что «Ред Булл» не окажется на высочайших позициях до середины года. А это означает, что Ферстаппен волен сделать что-то подобное», – отметил эксперт.
«Макларен» следит за ситуацией вокруг Ферстаппена. Подписание Ламбьязе – козырь в рукаве Брауна (Эрик ван Харен)
Йерун Блекемолен об уходе Ламбьязе: «Неверный сигнал для Ферстаппена. Если и Макс уйдет, от «Ред Булл» мало что останется»
Вечно Ральф вангует, хоть что-нибудь сбылось)
Да и где место может быть ему доступно? Макларен? Вряд ли. Состав пилотов полностью команду устраивает, если только внутри никаких сколков не произойдет? Мерседес? Тем более. Рэд Булл? Только если Макс решит уйти там место будет, и то не факт что не возьмут и не доверят это место условному Линдблааду. Рискованно конечно, но в их духе, пока что только одного пилота не из системы сажали они в кокпит и это был Перес. Больше мест особо то и нет.