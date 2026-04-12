Ральф Шумахер допустил переход Ферстаппена в «Макларен»: «Это бы означало, что идут переговоры о Пиастри в «Ред Булл»

Ральф Шумахер предположил, что Ферстаппен и Пиастри поменяются местами.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена .

По мнению Шумахера, четырехкратный чемпион мира может отправиться в «Макларен» вслед за своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе.

«Возможно, он покинет «Ред Булл», потому что больше не верит в команду, и уйдет совсем. Ведь он бесконечно повторяет, насколько скучной считает «Формулу-1».

Или же перейдет в «Макларен» вместе со своим инженером. Это бы означало, что идут переговоры о переходе Оскара Пиастри в «Ред Булл» – такое мы уже слышали. Думаю, между двумя сторонами будут какие-то обсуждения.

Джанпьеро Ламбьязе всегда говорил: «Я остаюсь с Максом, а Макс – со мной». Похоже, ситуация поменялась. На мой взгляд, Макс будет искать новые ориентиры для себя в следующем году.

Нельзя забывать и о том, что опция выхода, существование которой отрицали, похоже, есть. И все выглядит так, что «Ред Булл» не окажется на высочайших позициях до середины года. А это означает, что Ферстаппен волен сделать что-то подобное», – отметил эксперт.

