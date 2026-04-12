  • Ральф Шумахер допустил переход Ферстаппена в «Макларен»: «Это бы означало, что идут переговоры о Пиастри в «Ред Булл»
Ральф Шумахер предположил, что Ферстаппен и Пиастри поменяются местами.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о будущем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.

По мнению Шумахера, четырехкратный чемпион мира может отправиться в «Макларен» вслед за своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе.

«Возможно, он покинет «Ред Булл», потому что больше не верит в команду, и уйдет совсем. Ведь он бесконечно повторяет, насколько скучной считает «Формулу-1».

Или же перейдет в «Макларен» вместе со своим инженером. Это бы означало, что идут переговоры о переходе Оскара Пиастри в «Ред Булл» – такое мы уже слышали. Думаю, между двумя сторонами будут какие-то обсуждения.

Джанпьеро Ламбьязе всегда говорил: «Я остаюсь с Максом, а Макс – со мной». Похоже, ситуация поменялась. На мой взгляд, Макс будет искать новые ориентиры для себя в следующем году.

Нельзя забывать и о том, что опция выхода, существование которой отрицали, похоже, есть. И все выглядит так, что «Ред Булл» не окажется на высочайших позициях до середины года. А это означает, что Ферстаппен волен сделать что-то подобное», – отметил эксперт.

«Макларен» следит за ситуацией вокруг Ферстаппена. Подписание Ламбьязе – козырь в рукаве Брауна (Эрик ван Харен)

Йерун Блекемолен об уходе Ламбьязе: «Неверный сигнал для Ферстаппена. Если и Макс уйдет, от «Ред Булл» мало что останется»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Motorsport Week
Может и уйдет. А может и нет. Бывает. Когда-то Феттель был номер один без вопросов. Потом Макс. Потом ещё кто-то придет. Ветераны любят поговорить на микрофон, чтобы не забывали. Инсайд был ты интересен, а мнение - мнений много.
Зачем Пиастри переходить в деградирующий Ред Булл, Ральф?
Ответ Paninaro
Зачем Пиастри переходить в деградирующий Ред Булл, Ральф?
Может чтобы остаться в Формуле 1?
Ответ Minuvert
Может чтобы остаться в Формуле 1?
Для этого есть Альпин
По одному гран-при судить рано, но пока похоже что в нынешнем регламенте Пиастри как рыба в воде. В отличие от Норриса и Ферстаппена.
Так себе перспектива для Оскара, при действующем контракте до конца 2028.
Вечно Ральф вангует, хоть что-нибудь сбылось)
Ну не согласен совсем. Красные добивались чего то в своей истории а Леклер еще нет. Более того даже на фоне Сайнса не выглядел таким уж лютым зверем.
Да и где место может быть ему доступно? Макларен? Вряд ли. Состав пилотов полностью команду устраивает, если только внутри никаких сколков не произойдет? Мерседес? Тем более. Рэд Булл? Только если Макс решит уйти там место будет, и то не факт что не возьмут и не доверят это место условному Линдблааду. Рискованно конечно, но в их духе, пока что только одного пилота не из системы сажали они в кокпит и это был Перес. Больше мест особо то и нет.
Рекомендуем
Главные новости
Лиам Лоусон: «В прошлом году я в этом время сражался за место в «Ф-1». Так что сезон начался хорошо»
сегодня, 19:39
Дэвид Култхард: «Современные гонщики лишились того гнева, голода, жажды борьбы, который отличал прежних пилотов»
сегодня, 19:05
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Отмена двух Гран-при повлияет на бюджеты команд»
сегодня, 18:08
Пастор Мальдонадо: «Гибридные двигатели подходят для такси и обычного транспорта. Но не для «Ф-1»
сегодня, 17:18
Ландо Норрис: «Новыми болидами приятно управлять, но картина расходится с тем, как работает двигатель»
сегодня, 16:30
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Всегда сомневался в Ваше, но надо честно посмотреть на колоссальный камбэк «Ред Булл» в 2025-м»
сегодня, 15:55
Оскар Пиастри: «Уверен, «Макларен» уже в этом сезоне вернется к регулярной борьбе за победы»
сегодня, 15:52
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Ферстаппен, как Феттель в 2014-м, не может показать свой талант после смены регламента»
сегодня, 15:17
Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»
сегодня, 14:35
Лиам Лоусон: «Выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида – «Рейсинг Буллз» удалось очки в каждой гонке сезона»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем