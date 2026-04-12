Ландо Норрис о гольфе: «Тайгер Вудс отправил мяч в воду в Огасте, а я сделал берди. Что бы из меня могло выйти?»

Норрис пошутил, что мог бы стать великим гольфистом.

Гонщик «Макларена » Ландо Норрис рассказал, как после первой победы в «Формуле-1» в 2024 году выдал блестящее выступление в знаменитом гольф-клубе в Огасте.

«Я проснулся после самого глубокого сна в своей жизни и подумал: «Я сплю, я в Огасте!» Пришло понимание, что я выиграл свою первую гонку в «Ф-1», а теперь нахожусь в раю для гольфа.

В тот день я действительно мог добиться большего. Я играл на «Амен Корнер» или на пар-3. Думаю, в свой второй день я сделал берди на пар-3.

Знаете, Тайгер [Вудс] отправил мяч в воду, а я сделал берди. Все относительно, дружище. Что бы из меня могло выйти?» – пошутил чемпион мира.

Норрис назвал самых важных людей в своей карьере: «Отец, Валентино Росси, Зак Браун, Андреа Стелла»