Ландо Норрис о гольфе: «Тайгер Вудс отправил мяч в воду в Огасте, а я сделал берди. Что бы из меня могло выйти?»
Норрис пошутил, что мог бы стать великим гольфистом.
Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как после первой победы в «Формуле-1» в 2024 году выдал блестящее выступление в знаменитом гольф-клубе в Огасте.
«Я проснулся после самого глубокого сна в своей жизни и подумал: «Я сплю, я в Огасте!» Пришло понимание, что я выиграл свою первую гонку в «Ф-1», а теперь нахожусь в раю для гольфа.
В тот день я действительно мог добиться большего. Я играл на «Амен Корнер» или на пар-3. Думаю, в свой второй день я сделал берди на пар-3.
Знаете, Тайгер [Вудс] отправил мяч в воду, а я сделал берди. Все относительно, дружище. Что бы из меня могло выйти?» – пошутил чемпион мира.
Норрис назвал самых важных людей в своей карьере: «Отец, Валентино Росси, Зак Браун, Андреа Стелла»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
«Берди» (birdie) в гольфе означает количество ударов на одной лунке на один меньше, чем пар.
Может быть найдется человек на нашем сайте, который не состоит в гольф-клубе и ему будет полезна эта информация