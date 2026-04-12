  • Ландо Норрис о гольфе: «Тайгер Вудс отправил мяч в воду в Огасте, а я сделал берди. Что бы из меня могло выйти?»
Ландо Норрис о гольфе: «Тайгер Вудс отправил мяч в воду в Огасте, а я сделал берди. Что бы из меня могло выйти?»

Норрис пошутил, что мог бы стать великим гольфистом.

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, как после первой победы в «Формуле-1» в 2024 году выдал блестящее выступление в знаменитом гольф-клубе в Огасте.

«Я проснулся после самого глубокого сна в своей жизни и подумал: «Я сплю, я в Огасте!» Пришло понимание, что я выиграл свою первую гонку в «Ф-1», а теперь нахожусь в раю для гольфа.

В тот день я действительно мог добиться большего. Я играл на «Амен Корнер» или на пар-3. Думаю, в свой второй день я сделал берди на пар-3.

Знаете, Тайгер [Вудс] отправил мяч в воду, а я сделал берди. Все относительно, дружище. Что бы из меня могло выйти?» – пошутил чемпион мира.

Норрис назвал самых важных людей в своей карьере: «Отец, Валентино Росси, Зак Браун, Андреа Стелла»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: The Athletic
Пар — это условный норматив, используемый для счёта результата и оценки уровня игроков. Обычно номинал лунки равен пар-3, пар-4 или пар-5, что означает, что гольфисту для результата «Пар» потребуется пройти эти лунки за соответственно, три, четыре или пять ударов.
«Берди» (birdie) в гольфе означает количество ударов на одной лунке на один меньше, чем пар.

Может быть найдется человек на нашем сайте, который не состоит в гольф-клубе и ему будет полезна эта информация
Рекомендуем
Главные новости
Лиам Лоусон: «В прошлом году я в этом время сражался за место в «Ф-1». Так что сезон начался хорошо»
сегодня, 19:39
Дэвид Култхард: «Современные гонщики лишились того гнева, голода, жажды борьбы, который отличал прежних пилотов»
сегодня, 19:05
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Отмена двух Гран-при повлияет на бюджеты команд»
сегодня, 18:08
Пастор Мальдонадо: «Гибридные двигатели подходят для такси и обычного транспорта. Но не для «Ф-1»
сегодня, 17:18
Ландо Норрис: «Новыми болидами приятно управлять, но картина расходится с тем, как работает двигатель»
сегодня, 16:30
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Всегда сомневался в Ваше, но надо честно посмотреть на колоссальный камбэк «Ред Булл» в 2025-м»
сегодня, 15:55
Оскар Пиастри: «Уверен, «Макларен» уже в этом сезоне вернется к регулярной борьбе за победы»
сегодня, 15:52
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Ферстаппен, как Феттель в 2014-м, не может показать свой талант после смены регламента»
сегодня, 15:17
Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»
сегодня, 14:35
Лиам Лоусон: «Выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида – «Рейсинг Буллз» удалось очки в каждой гонке сезона»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем