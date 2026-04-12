WRC. Кацута выиграл Ралли Хорватии после схода Невилля на финальном спецучастке и стал лидером чемпионата
Кацута одержал вторую победу подряд в сезоне-2026 WRC.
Пилот «Тойоты» Такамото Кацута финишировал на 1-м месте на Ралли Хорватии, выиграв второй этап подряд в текущем сезоне WRC.
Японец выбился в лидеры уже после финиша на последнем спецучастке за счет ошибки ехавшего 1-м Тьерри Невилля из «Хендэ», которая закончилась для бельгийца сходом.
В итоге вторую строчку занял гонщик второй команды «Тойоты» Сами Паяри, третьим стал пилот «Хендэ» Хэйден Паддон.
В личном зачете лидерство взял Кацута, у которого 81 очко. Вторым идет Элфин Эванс (74 очка), третьим – Оливер Сольберг (68 очков).
WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира
Опубликовал: Тимофей Поршнев
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тьерри...Тьерри.
На самом деле, сенсационного в этом не так много. Двойной сход лидеров в самом начале ралли, Ожье вообще не приехал. Так ещё и Рованпера с Тянаком ушли. Когда подбирать победы, если не сейчас? Но я всё же ждал, что это будет не Кацута.