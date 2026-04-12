WRC. Кацута выиграл Ралли Хорватии после схода Невилля на финальном спецучастке и стал лидером чемпионата

Кацута одержал вторую победу подряд в сезоне-2026 WRC.

Пилот «Тойоты » Такамото Кацута финишировал на 1-м месте на Ралли Хорватии, выиграв второй этап подряд в текущем сезоне WRC.

Японец выбился в лидеры уже после финиша на последнем спецучастке за счет ошибки ехавшего 1-м Тьерри Невилля из «Хендэ», которая закончилась для бельгийца сходом.

В итоге вторую строчку занял гонщик второй команды «Тойоты» Сами Паяри, третьим стал пилот «Хендэ» Хэйден Паддон.

В личном зачете лидерство взял Кацута, у которого 81 очко. Вторым идет Элфин Эванс (74 очка), третьим – Оливер Сольберг (68 очков).

WRC. Кацута выиграл Ралли Кении – это первая победа японца в чемпионате мира

