  • Спортс
  • Авто
  • Новости
4

WRC. Кацута выиграл Ралли Хорватии после схода Невилля на финальном спецучастке и стал лидером чемпионата

Кацута одержал вторую победу подряд в сезоне-2026 WRC.

Пилот «Тойоты» Такамото Кацута финишировал на 1-м месте на Ралли Хорватии, выиграв второй этап подряд в текущем сезоне WRC.

Японец выбился в лидеры уже после финиша на последнем спецучастке за счет ошибки ехавшего 1-м Тьерри Невилля из «Хендэ», которая закончилась для бельгийца сходом.

В итоге вторую строчку занял гонщик второй команды «Тойоты» Сами Паяри, третьим стал пилот «Хендэ» Хэйден Паддон.

В личном зачете лидерство взял Кацута, у которого 81 очко. Вторым идет Элфин Эванс (74 очка), третьим – Оливер Сольберг (68 очков).

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Тьерри Невилль
Тойота WRC
Элфин Эванс
Хэйден Паддон
Хендэ
результаты
чемпионат мира по ралли
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Если бы перед началом сезона мне бы кто-то сказал, что Кацута будет лидировать после четырёх этапов с двумя победами подряд, то следующей репликой этого человека было бы: "Это вы кого вызвали?! Вы чё, угораете?!".

Тьерри...Тьерри.

На самом деле, сенсационного в этом не так много. Двойной сход лидеров в самом начале ралли, Ожье вообще не приехал. Так ещё и Рованпера с Тянаком ушли. Когда подбирать победы, если не сейчас? Но я всё же ждал, что это будет не Кацута.
Просто офигеть , Хэйден Пэддон впервые за 8 лет на подиуме WRC. Некоторые гонщики как вино - с годами становятся лучше, а результаты Хэйдена в последние годы, пусть и в других гонках, говорят сами за себя
Ответ Vano0032
Он просто доехал до финиша
Ответ rzqhbbqd4c
Знаете, в гонках это так и работает. Вы это поймёте, если повзрослеете:)
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
