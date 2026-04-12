  • Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»
Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»

Попов объяснил, почему не крадет картинку для своих репортажей с «Ф-1».

Комментатор Алексей Попов высказался об отношении к авторским правам в России и собственных репортажах, которые ведет после ухода «Формулы-1» из страны.

«К сожалению, у нас нет понимания авторских прав. Это пошло с «Горбушки», я сам в этом участвовал, будучи подростком – кассеты записывали. Кстати, когда жил в Монако, я все покупал, причем последние денежки откладывал, раз в месяц мог купить диск, альбом какой-то или фильм.

Но я понимаю, что у людей нет понимания, что это вообще чего-то может стоить. Вот хлеб в магазине – никто не спрашивает, почему за него надо платить. Бензин заправить на бензоколонке – никто не спрашивает. В ресторане все платят, и нормально. Но за аудио- и видеосоставляющую – еще и платить? Людей прямо воротит от того факта, что за что-то надо платить. И объяснить это невозможно.

Люди не понимают, почему я не ворую картинку. Причем даже те, кто понимали в принципе хотя бы сам концепт авторских прав, все равно говорят: «Но они же нас лишили, значит, надо у них воровать».

Не буду брать моральную составляющую – как я к ним отношусь за то, что они сделали. Но это их совесть, понимаете? Их решение. Еще раз, если брать пример с хлебом: вам его не продали в магазине – значит ли это, что его можно украсть? Для меня нет. Для кого-то да.

Поэтому я до сих пор не могу это объяснить людям. Они продолжают мне писать: «Какого черта вы в радиорежиме ведете свой репортаж?» – сообщил Попов.

Алексей ответил, связываются ли с ним группы, которые берут его звук и накладывают на видеодорожку:

«Один человек мне несколько раз несколько тысяч рублей перевел.

Я бы мог их как-то забанить, наверное, но зачем? Я же комментирую для людей. Было бы странно усложнять людям возможность: так им пришлось бы синхронизировать, а звук разъезжается».

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал «Грибанов»
Алексей надеется, что формула вернется, он снова будет комментировать на матч ТВ, вот и вся причина. Очевидно, что владельцам не понравится тот факт, что он пиратил трансляции. Хотя я лично благодаря пиратству узнал много классных комментаторов.
>Кстати, когда жил в Монако, я все покупал, причем последние денежки откладывал, раз в месяц мог купить диск, альбом какой-то или фильм.

Сильно сказано. Парни, будете жить в Монако, ни в коем случае не пиратьте.
Ответ Montisuma
>Кстати, когда жил в Монако, я все покупал, причем последние денежки откладывал, раз в месяц мог купить диск, альбом какой-то или фильм. Сильно сказано. Парни, будете жить в Монако, ни в коем случае не пиратьте.
«Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!» (от фр. Qu’ils mangent de la brioche — букв. «Пусть они едят бриоши»)
У нас есть понимание авторских прав. К сожалению, у нас нет лишних денег. Если начать платить за трансляции, то придется воровать хлеб
Ответ Minuvert
У нас есть понимание авторских прав. К сожалению, у нас нет лишних денег. Если начать платить за трансляции, то придется воровать хлеб
Авторское право работает, когда можно купить официально. Российские фильмы и сериалы активно блокируют в ВК и Рутуб, так как они лежат на своих стримингах. А западное, которое ушло из страны, вполне открыто лежит за бесплатно на указанных платформах.

А F1 Tv в России официально не работает. Так что приходится пользоваться параллельным импортом
А сам он где картинку смотрит, если у нас официально ее не купить?
Ответ selso99
А сам он где картинку смотрит, если у нас официально ее не купить?
Говорит, что он покупает и её.
Ну... в это я готов верить. Также как и с тем, что он до сих пор на ЮТубу выкладывает(ся).
Ответ selso99
А сам он где картинку смотрит, если у нас официально ее не купить?
У станиславского:)
У станиславского:)
Людей прямо воротит от того факта, что за что-то надо платить. И поэтому я стал амбассадором FONBET.
вообще не слушаю его, слишком себя любит в Ф1
Ответ d55780
вообще не слушаю его, слишком себя любит в Ф1
Он в целом сам с собой на Вы
Алексей Львович, при всём уважении, немного гонит. Пиратствуют везде, в том числе и в Монако. При скачивании торрент-эдишн свежей гонки, количество флажков РФ (пиры) в qBittorrent далеко не всегда самое большое.
Ответ Paninaro
Алексей Львович, при всём уважении, немного гонит. Пиратствуют везде, в том числе и в Монако. При скачивании торрент-эдишн свежей гонки, количество флажков РФ (пиры) в qBittorrent далеко не всегда самое большое.
Возможно, специальная программа из 3 букв, которую теперь нельзя рекламировать и упоминать в России, выдает нашим пользователям иные флажки.
Ответ EgorArefev
Возможно, специальная программа из 3 букв, которую теперь нельзя рекламировать и упоминать в России, выдает нашим пользователям иные флажки.
Она нужна для скачивания самого торрент-файла, дальше можно без нее.
Бгг, не ворует он картинку. Очевидно, радиорепортажи он ведёт из любви к искусству, а какие-то неизвестные люди его репортажи прикручивают к пиратским трансляциям Ф1.
Ответ Сергей Богатырёв
Бгг, не ворует он картинку. Очевидно, радиорепортажи он ведёт из любви к искусству, а какие-то неизвестные люди его репортажи прикручивают к пиратским трансляциям Ф1.
- Вполне может покупать официально.
- Из любви, из профессионализма, из перспективы возвращения к комментаторству + какие-то донаты.
- Админы пиратских пабликов в ВК по большей степени известны.
Ответ The Stig
- Вполне может покупать официально. - Из любви, из профессионализма, из перспективы возвращения к комментаторству + какие-то донаты. - Админы пиратских пабликов в ВК по большей степени известны.
ну камон. В его кафе шли трансляции гонок, тоже легальные? Я ещё поверю, что для частного просмотра он мог картинку купить, но для публичной демострации в РФ - ну нереально сейчас это.
Я вполне спокойно отношусь, например, к тому, что наши кинотеатры сейчас пиратски показывают голливудские новинки. Я только не понимаю, когда мне при этом пытаются рассказать о легальности и авторских правах.
Попову никто так и не объяснил, что пиратство цифрового контента не равно "кража хлеба". Хотя сомневаюсь, что Попов вообще кого-то слушает кроме себя.
Попова невозможно слушать. Сначала Фабричнова что-то тихонько пищит, потом пауза, и вдруг он как заорёт! Репортаж из дурки.
