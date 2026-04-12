Алексей Попов: «Мне пишут: «Какого черта репортаж в радиорежиме?» У нас нет понимания авторских прав – это пошло с «Горбушки»

Попов объяснил, почему не крадет картинку для своих репортажей с «Ф-1».

Комментатор Алексей Попов высказался об отношении к авторским правам в России и собственных репортажах, которые ведет после ухода «Формулы-1» из страны.

«К сожалению, у нас нет понимания авторских прав. Это пошло с «Горбушки», я сам в этом участвовал, будучи подростком – кассеты записывали. Кстати, когда жил в Монако, я все покупал, причем последние денежки откладывал, раз в месяц мог купить диск, альбом какой-то или фильм.

Но я понимаю, что у людей нет понимания, что это вообще чего-то может стоить. Вот хлеб в магазине – никто не спрашивает, почему за него надо платить. Бензин заправить на бензоколонке – никто не спрашивает. В ресторане все платят, и нормально. Но за аудио- и видеосоставляющую – еще и платить? Людей прямо воротит от того факта, что за что-то надо платить. И объяснить это невозможно.

Люди не понимают, почему я не ворую картинку. Причем даже те, кто понимали в принципе хотя бы сам концепт авторских прав, все равно говорят: «Но они же нас лишили, значит, надо у них воровать».

Не буду брать моральную составляющую – как я к ним отношусь за то, что они сделали. Но это их совесть, понимаете? Их решение. Еще раз, если брать пример с хлебом: вам его не продали в магазине – значит ли это, что его можно украсть? Для меня нет. Для кого-то да.

Поэтому я до сих пор не могу это объяснить людям. Они продолжают мне писать: «Какого черта вы в радиорежиме ведете свой репортаж?» – сообщил Попов.

Алексей ответил, связываются ли с ним группы, которые берут его звук и накладывают на видеодорожку:

«Один человек мне несколько раз несколько тысяч рублей перевел.

Я бы мог их как-то забанить, наверное, но зачем? Я же комментирую для людей. Было бы странно усложнять людям возможность: так им пришлось бы синхронизировать, а звук разъезжается».

