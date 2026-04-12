Планы Сафнауэра по созданию новой команды в «Ф-1» поддерживает не «Ван Амерсфорт», а группа инвесторов из США (RacingNews365)

Стали известны подробности планов Сафнауэра по созданию новой команды в «Ф-1».

По данным RacingNews365, исполнительный директор команды «Ван Амерсфорт», выступающей в младших «формулах», Отмар Сафнауэр собирается создать новый коллектив в «Ф-1» при поддержке неидентифицированной группы американских инвесторов, а не за счет нидерландской команды.

Отмечается, что инвесторы рассматривают покупку доли в существующей команде «Ф-1», полное приобретение коллектива или даже возможность создания собственной команды.

Кроме того, для данной группы инвесторов также важно дальнейшее расширение деятельности в автоспорте. Допускаются варианты с созданием команды в «Индикаре » или в спорткарах – в частности. в интересующей группу категории гиперкаров.

Проработкой всех вариантов занимается непосредственно Сафнауэр. При этом бренд «Ван Амерсфорт» останется исключительно в младших «формулах».

