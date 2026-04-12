31

Нельсон Пике-младший: «Первый сезон Хэмилтона важнее титулов, выигранных вполсилы. Посмотрите на дебют Пиастри и Антонелли»

Пике сравнил дебютные сезоны Хэмилтона, Пиастри и Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший сообщил, что у Льюиса Хэмилтона был уникальный дебют, и сравнил выступления в 2007 году с тем, как начинали свои карьеры Оскар Пиастри в «Макларене» и Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе».

«Первый сезон [Хэмилтона] гораздо важнее титулов, которые он выигрывал потом вполсилы, с очень хорошим болидом.

Вот что имеет значение. Посмотрите, что Оскар Пиастри сделал в первый сезон в паре с Ландо [Норрисом] – ничего особенного, его довольно серьезно разгромили. Что сделал Кими Антонелли в борьбе с Расселлом в дебютный сезон.

На мой взгляд, только мы – люди, которые находятся в это среде – способны проанализировать выступления Льюиса в паре с Алонсо в его первый год. Его уверенность была на безумном уровне», – заявил бразилец в подкасте Pelas Pistas.

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: F1 Oversteer
Можно согласится, пожалуй. Абсолютно любого гонщика Ф1 в дебютный сезон, за последние лет 20, посади к напарником к находящемуся на пике формы Алонсо - без шансов против испанца.
Пожалуй только Вильнев против Хилла ехал в первый сезон так, но Вильнев новичок условный, так как опыт во взрослых сериях имел (один сезон на взрослом уровне в Индикаре намного ценнее чем 3-4 сезона в молодежках с одногодками своими), ну и конечно Хилл это далеко не Алонсо
Ну Жак уже чемпион был инди, старого, до разделения на ирл и карт. Ну и Хилл скорее крепкий добротный, типа Веббера
Посмотрим - кто в соперниках далее будет у Оскара и Андреа Кими.
И в каких командах они будут продолжать.
