Нельсон Пике-младший: «Первый сезон Хэмилтона важнее титулов, выигранных вполсилы. Посмотрите на дебют Пиастри и Антонелли»

Пике сравнил дебютные сезоны Хэмилтона, Пиастри и Антонелли.

Бывший пилот «Формулы-1» Нельсон Пике-младший сообщил, что у Льюиса Хэмилтона был уникальный дебют, и сравнил выступления в 2007 году с тем, как начинали свои карьеры Оскар Пиастри в «Макларене » и Андреа Кими Антонелли в «Мерседесе ».

«Первый сезон [Хэмилтона] гораздо важнее титулов, которые он выигрывал потом вполсилы, с очень хорошим болидом.

Вот что имеет значение. Посмотрите, что Оскар Пиастри сделал в первый сезон в паре с Ландо [Норрисом] – ничего особенного, его довольно серьезно разгромили. Что сделал Кими Антонелли в борьбе с Расселлом в дебютный сезон.

На мой взгляд, только мы – люди, которые находятся в это среде – способны проанализировать выступления Льюиса в паре с Алонсо в его первый год. Его уверенность была на безумном уровне», – заявил бразилец в подкасте Pelas Pistas.

