7

Жак Вильнев: «Бороться с Хиллом было труднее, чем с Шумахером»

Вильнев поделился ощущениями от борьбы за титул в сезоне-1996.

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о борьбе за титул с напарником Дэймоном Хиллом в 1996-м.

«Мне всегда казалось, что бороться с напарником труднее, поскольку у него такая же машина. У вас одинаковые болиды, вы делитесь настройками, работаете как команда – но вам все равно нужно одолеть другую сторону боксов.

И это непростая ситуация для механиков и инженеров, ведь они должны работать во благо команды – а тут все становится несколько личным. Такая ситуация всегда казалась мне более трудной, чем борьба с пилотом из другой команды, как в случае с Михаэлем [Шумахером].

Тут все сводится к уважению, к тому, есть оно или нет. Если ты уважаешь своего напарника, то стремишься его опередить. Ты хочешь быть лучше потому, что он хорош, а не потому, что он ни на что не годен», – отметил Вильнев.

Жан Тодт: «Шумахер терял контроль над собой. И потому упустил два титула»
 

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Motorsport.com
logoДэймон Хилл
logoФормула-1
logoМихаэль Шумахер
logoУильямс
logoЖак Вильнев
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну тут он прав. У напарника такой-же самовоз, как и у тебя. Тут уже не сможешь оправдаться, что у его машина лучше. Поэтому Хилл и раскатал Вильнева в 1996. А в 1997 Жак без проблем победил напарника, правда это был уже не Деймон. А вот титул он чуть не упустил.
Ответ Дмитрий Травницкий
Тут вот идут разговоры про то, что в командах машину разрабатывают под одного гонщика, ну или одному гонщику машина подходит больше, чем другому. И тут уже автоматом они будут не в равных условиях. А вот если соперники из разных команд, то они в этом случае будут в более равных условиях.
Ответ Alex1307
Конечно машины делают основываясь на мнении примы. Другое дело, что конструкторы стараются делать более универсальные машины, чтобы пилоты разного стиля могли на них ездить, а не мучится. К тому же ставка на одного гонщика означает провал в КК. Даже в Ред Булл это поняли. Сейчас Макс и Аджар имеют примерно одинаковые машины и можно оценить их соперничество. С другой стороны как сравнить гонщиков Макларена и Феррари? Разные движки, разная аэродинамика, да всё разное... Как определить какой гонщик лучше, если они в разных условиях гоняются? В прошлом сезоне можно сравнить Норриса и Пиастри, но как их сравнить с Максом? Макс так поднялся за счёт скилла или ему при обновлениях лютейший самовоз запилили? Точного ответа нет, так как они изначально в неодинаковых условиях. Самое справедливое определение скилла когда все гонщики на абсолютно одинаковых машинах. Но это уже не будет ф-1.
Ни одного совместного подиума в 97 году.
Единственный случай в истории F-1 между двумя претендентами на титул.

А так да, с плюшевым середняком Хиллом бороться интереснее, особенно когда его Arrows подыхает на первом месте за несколько кругов до финиша.
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лиам Лоусон: «В прошлом году я в этом время сражался за место в «Ф-1». Так что сезон начался хорошо»
сегодня, 19:39
Дэвид Култхард: «Современные гонщики лишились того гнева, голода, жажды борьбы, который отличал прежних пилотов»
сегодня, 19:05
Руководитель «Рейсинг Буллз»: «Отмена двух Гран-при повлияет на бюджеты команд»
сегодня, 18:08
Пастор Мальдонадо: «Гибридные двигатели подходят для такси и обычного транспорта. Но не для «Ф-1»
сегодня, 17:18
Ландо Норрис: «Новыми болидами приятно управлять, но картина расходится с тем, как работает двигатель»
сегодня, 16:30
Экс-пилот «Ф-1» Альберс: «Всегда сомневался в Ваше, но надо честно посмотреть на колоссальный камбэк «Ред Булл» в 2025-м»
сегодня, 15:55
Оскар Пиастри: «Уверен, «Макларен» уже в этом сезоне вернется к регулярной борьбе за победы»
сегодня, 15:52
Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Ферстаппен, как Феттель в 2014-м, не может показать свой талант после смены регламента»
сегодня, 15:17
Джон Элканн: «После сезона, который не оправдал амбиций, «Феррари» сосредоточена на том, чтобы стать сильнее в 2026-м»
сегодня, 14:35
Лиам Лоусон: «Выжали максимум, учитывая текущий потенциал болида – «Рейсинг Буллз» удалось очки в каждой гонке сезона»
сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Босс Российской Дрифт Серии запустил собственный подкаст
23 марта, 13:42
Где смотреть Гран-при Японии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
23 марта, 06:15
Где смотреть Гран-при Китая-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
9 марта, 05:09
В сезоне-2026 Российская Дрифт Серия откроет двери для юных пилотов
4 марта, 10:57
Где смотреть Гран-при Австралии-2026, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
2 марта, 07:40
Гран-при MotoGP в Таиланде разогревали гонками на культовых тайских тук-туках – получилось эпично!
1 марта, 11:43ВидеоСпортс"
«Индикар» вокруг Белого Дома и Капитолия – как это будет выглядеть? Концепт от Трампа
30 января, 12:48ВидеоСпортс"
Российская Дрифт Серия опубликовала календарь сезона-2026
27 января, 11:53
Данила Скоробогатов стал победителем Зимнего кубка РДС
26 января, 09:45
Второй этап «Зимнего Кубка РДС» по дрифту пройдет в Москве 24-25 января
15 января, 09:37
Рекомендуем