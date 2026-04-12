Жак Вильнев: «Бороться с Хиллом было труднее, чем с Шумахером»

Чемпион «Ф-1» 1997 года Жак Вильнев высказался о борьбе за титул с напарником Дэймоном Хиллом в 1996-м.

«Мне всегда казалось, что бороться с напарником труднее, поскольку у него такая же машина. У вас одинаковые болиды, вы делитесь настройками, работаете как команда – но вам все равно нужно одолеть другую сторону боксов.

И это непростая ситуация для механиков и инженеров, ведь они должны работать во благо команды – а тут все становится несколько личным. Такая ситуация всегда казалась мне более трудной, чем борьба с пилотом из другой команды, как в случае с Михаэлем [Шумахером].

Тут все сводится к уважению, к тому, есть оно или нет. Если ты уважаешь своего напарника, то стремишься его опередить. Ты хочешь быть лучше потому, что он хорош, а не потому, что он ни на что не годен», – отметил Вильнев.

