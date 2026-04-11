Норрис назвал самых важных людей в своей карьере: «Отец, Валентино Росси, Зак Браун, Андреа Стелла»

Норрис назвал важнейших людей в своей карьере.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис рассказал о том, каких людей считает самыми важными для своей карьеры и того, чего ему в итоге удалось достичь.

«Номер один – мой отец. Он и сам очень любил гонки с самого детства. Но когда он вырос, то не смог сам заниматься гонками. Но он очень много работы и тем самым дал возможность нам с братом попасть в гонки. Именно он помог мне исполнить эту мечту.

Номер два – Валентино Росси. Это тот парень, за которым я больше всего следил в детстве. Должен признать, что в детстве мотогонки привлекали меня больше, чем гонки на четырех колесах. Так что да, Валентино Росси.

Ну а с еще двумя все совсем просто. Зак Браун , с которым я работаю уже очень много лет. Не думаю, что вам удастся найти человека, который работает так же много, как Зак. Если вы захотите поговорить с ним, то у вас будет максимум пять минут – ему постоянно звонят, назначают встречи, присылают электронные письма, сообщения и так далее.

Так что если вам удастся затащить Зака сыграть партию в гольф – считайте, вам повезло. Но он не просто какой-то веселый парень, с которым можно вместе поиграть в гольф, он отличный бизнесмен и очень хороший и успешный человек.

Ну и еще один – это Андреа Стелла . Человек, с которым я работаю с момента прихода в «Макларен», который до этого много лет работал в «Феррари». Чтобы понять, что он за человек и на что способен, вам нужно встретиться с Андреа, лично с ним пообщаться, понять его как человека. И он уже очень много доказал своей работой в «Макларене», особенно в последние годы», – рассказал Норрис.

