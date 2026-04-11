«Ред Булл» удалось договориться с «Хондой» о новом контракте на поставки старых двигателей (GP Blog)

«Ред Булл» договорился с «Хондой» о поставках старых двигателей.

Команды «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз » договорились с «Хондой» о заключении нового контракта на поставки двигателей предыдущей спецификации.

По регламенту команды чемпионата могут неограниченно проводить тесты с болидами «Формулы-1» – при условии, что в рамках данных тестов используются машины минимум двухлетней давности. Подобные тесты часто используются для предоставления гонщикам дополнительной практики.

В 2026 году у команд «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз» в данной области возникли затруднения – сотрудничество с «Хондой» после решения перейти на использование силовых установок собственного производства было прекращено, что сделало невозможным проведение тестов на болидах прошлых лет.

Однако теперь, по информации GP Blog, «Ред Булл» удалось договориться с «Хондой» о продолжении поставок двигателей предыдущих лет, которые обе команды смогут использовать на тестах.

