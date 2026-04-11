Жан Тодт: «Шумахер терял контроль над собой. И потому упустил два титула»

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт заявил, что семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер мог взять еще два титула, если бы лучше контролировал свои действия.

«В 1996-м мы медленно перестраивали команду, мы выиграли три Гран-при. В 1997-м мы упустили титул в личном зачете в последней гонке из-за спорного обгонного маневра в борьбе с [Жаком] Вильневом, когда Михаэль допустил ошибку. Он намеренно врезался в Жака и плохо реализовал маневр.

Михаэль был потрясающим, но каждый раз, когда он терял над собой контроль, он очень дорого за это платил. Это стоило ему чемпионства. Прям как в квалификации к Гран-при Монако [в 2006-м] в ситуации с [Фернандо] Алонсо [когда Шумахер сымитировал аварию]: ему в итоге пришлось стартовать в конце пелотона – и это стоило ему титула. Две ошибки стоили ему чемпионства», – считает Тодт.

Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: RacingNews365
Как бы там ни было, но Шуми с отрывом лучший пилот своей эпохи, и истинно величайший во всей Формуле-1
Здоровья настоящему Чемпиону!
Так про любого можно говорить. Таким Макаром и Веббер чемпион 2010 года.
Где-то в стене
Тодт несет чушь. В 1997 у Шуми не было шансов в рамках правил сохранить позицию при том обгонном маневре Вильнева. А в 2006 в Японии у него сгорел мотор, так что Алонсо в любом случае по итогам сезона был бы выше по очкам и взял титул.
Про 2006 Тодт сказал про Монако (где действительно, Шумахер был ...), а не про сгоревший мотор в Японии.
И я согласен с "Михаэль был потрясающим, но каждый раз, когда он терял над собой контроль, он очень дорого за это платил".
"И это стоило ему титула", сказал Тодт. Тут правильно человек говорит, что титула ошибка в Монако ему не стоило, так как в Японии сгорел двигатель
Монако рано было, чтобы недостающие до титула очки считать, а с Хересом Тодт прав. Психанул Михаэль себе во вред. Вильнев позже признался, что если бы Шумахер не "подправил" ему траекторию, в поворот он бы не вписался. И Брандл в трансляции сразу отметил, что Жак рано разогнался и на слишком большой скорости в поворот заходил. Надо было просто идти по своей траектории.
Как объяснение срыва - Шумахеру с мостика сообщили о падении давления воды. После гонки о поломке писали, сейчас только в книге Ньюи эту информацию нашел.
и было бы 9, а в 2021-м всё прошло бы куда спокойнее :)
Правда? Ладно ты не знаешь что в 97 за титул боролся Шумахер и Вильнев,но ведь и и написанное в новости можно прочитать целиком,чтобы не писать подобного рода коменты
То есть в проигрыше титула виновато Монако, а не отставание +17 по итогам первых трёх гонок, которое потом МШ весь сезон отыгрывать пытался?
