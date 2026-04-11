Жан Тодт: «Шумахер терял контроль над собой. И потому упустил два титула»

Тодт считает, что Шумахер упустил два титула в «Ф-1».

Бывший руководитель «Феррари» Жан Тодт заявил, что семикратный чемпион «Ф-1» Михаэль Шумахер мог взять еще два титула, если бы лучше контролировал свои действия.

«В 1996-м мы медленно перестраивали команду, мы выиграли три Гран-при. В 1997-м мы упустили титул в личном зачете в последней гонке из-за спорного обгонного маневра в борьбе с [Жаком] Вильневом , когда Михаэль допустил ошибку. Он намеренно врезался в Жака и плохо реализовал маневр.

Михаэль был потрясающим, но каждый раз, когда он терял над собой контроль, он очень дорого за это платил. Это стоило ему чемпионства. Прям как в квалификации к Гран-при Монако [в 2006-м] в ситуации с [Фернандо] Алонсо [когда Шумахер сымитировал аварию]: ему в итоге пришлось стартовать в конце пелотона – и это стоило ему титула. Две ошибки стоили ему чемпионства», – считает Тодт.

